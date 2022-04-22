今（21）日國內新冠肺炎本土確診新增2969例，醫師沈政男直言「疫情噴射機已經抬起頭來，就要起飛！」近期北北基桃確診數就佔全台七成五，若日後北北基桃案例外溢擴散，花東、中南部將被迫登上下一班噴射機，跟著起飛。

沈政男在臉書發文表示，今日新北新增1,000例，南投則是10例，因為兩地人口密度與人流移動有落差，是城鄉生活所造成的差別。像嘉義縣市、雲林與彰化也都有此特性，要把這樣的落差守住，不要讓病毒大量擴散進來。

沈政男指出，三個禮拜來，雙北新增確診數約是全台的五成多，北北基桃加起來則是七成五，估計未來比例應該會越來越高，但其他縣市不可掉以輕心，「當北北基桃案例湧了出來，花東中南部終究得被迫登上下一班噴射機，跟著起飛。」

沈政男認為，中南部與花東如果可以抵擋病毒侵入夠久，讓北北基桃率先登上曲線頂峰，把高危險曝露案例燒光，讓曲線可以下墜，或許中南部與花東有機會形成丘陵或山脈曲線，而非巴黎鐵塔。

沈政男表示，防疫走向共存，在減災之前必須先避免混亂產生，但台灣兩年多來並未遭遇大量確診，恐怕很難避免。全台新增破萬，醫療量能還不是問題，當單一縣市新增破萬，所謂共存的真諦就會是「隨人顧性命」。

加上新冠病毒的變異難測，沈政男認為共存之路並非一片坦途，「你可能有打不完的疫苗，也不要以為兩成人口感染，疫情就過去了，暑假就可以出國了，一切都還是一個大問號」。