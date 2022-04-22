俄國第二大石油公司盧克石油(LUKOY)的首席執行官亞歷克佩羅夫(Vagit Alekperov)自請辭職，公司並未說明原因。

美聯社報導，盧克石油在周四的一份簡短聲明中表示，亞歷克佩羅夫對公司發表離職信，只是簡單的說「他決定辭去公司董事兼總裁一職」。

該公司沒有透露亞歷克佩羅夫辭職的原因。但此一消息是在他被英國制裁的幾天後，以及他呼籲結束的戰爭後發表的。

路透社援引知情人士的話報導稱，亞歷克佩羅夫被西方實行財產制裁，可能他為了以保護公司的運作而決定與公司切割，避免公司在西方的財產也被凍結。

盧克石油公司生產全球2%以上的原油，員工人數超過 10萬人，是俄羅斯第二大石油公司，僅次於國有俄羅斯石油公司。

根據彭博億萬富翁指數的調查，亞歷克佩羅夫的財產約為 160億美元(4686億新台幣)。本月早些時，英國凍結他在英國的資產，並禁止他進入英國。

盧克石油(LUKOY)的名字源於西西伯利亞的幾座石油城鎮：蘭格帕斯(Langepas)、烏蘭(Urai) 和科加林(Kogalym)的字母合稱。去年該公司石油產量增加到每天約 160 萬桶，只略低於卡達和哈薩克等國家的產量。