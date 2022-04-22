不少在外地求學或工作的人都有租屋需求，也希望能遇見好房東，不過有女房東分享，她後來才發現，把房子租給男生比較好，因為男生既體貼又安靜，不像女生總是要求一堆，因此好奇，其他房東偏好租給男生還是女生，意外掀起熱議，多數房東都傾向把房子租給男生。

一名女房東在臉書社團《租屋「糾紛、問題、租霸、疑難雜症」特區》發文透露，她當房東超過20年，一開始覺得女生單純好管理且愛乾淨，加上雙方都是女生，處理事情也比較方便，所以之前都只把房子租給女生，但沒想到這竟是惡夢的開始。

她直言，自從把房子租出去後，才發現女生真的讓人很頭痛，很多自己可以處理的事情非要請她來幫忙，且入住後還不斷跟她要東西，例如濾水壺、加大頻寬等。

她也無奈表示，考慮到疫情之下大家都不容易，她主動降租2000元，但對方聽完反而要求降到3000元，讓她開始對女性租客有點反感。

因為這些經歷，她開始將房子租給男生，才發現租給男生比較好，不僅沒什麼要求，還會主動將她訂給他們的生活用品搬上樓，既體貼又安靜，而且都很愛乾淨，讓她不禁感嘆「以後都租給男生算了」，也好奇詢問，其他房東偏好租給男生還是女生。

貼文一出，不少房東紛紛表示，「同意，以前覺得女生好，愛乾淨又乖，但現在歷經幾個女房客後，才發覺一切都是年少無知的我的錯覺」、「我覺得男生真的比較好溝通，女生真的滿囉唆的」、「租給女生好麻煩，髒起來根本不輸男生好，而且女生一點小事都愛計較、要求又多」、「女生比男生愛乾淨這種刻板印象，實在是天大的誤會」。

不過也有人認為，「不分性別，挑對客戶比較重要」、「個性和人格比性別重要」，還有租客跳出來反駁，「我是女生，但遇到問題都自己來，從來不找房東，是人的問題不是性別」。