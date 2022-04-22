中國國民黨今（21）日上午召開「全民防疫監督平台：居家照護亂象多、民眾只能自主應變？」記者會，副秘書長兼文傳會主委王育敏、文傳會副主委林家興、黃子哲、台北市議員徐弘庭等出席，針對輕症/無症狀之確診者剛準備全台實施的「居家照護」政策，已產生諸如通報延誤、快篩試劑不足等亂象，提醒疫情指揮中心應儘速完成相關配套，並給予地方政府更多指引及協助，讓最重要的「輕症分流」制度更上軌道。

國民黨指出，台灣邁向與病毒共存，染疫人數逐日暴增，疫情指揮中心說要在一週內啟動確診居家照護，但外界質疑不但起步太慢，且配套不足，形同趕鴨子上架；近期每日確診病例數最多的新北市、台北市兩位地方首長都發出不平之鳴；新北市長侯友宜直指文書作業緩慢、系統延誤、快篩試劑不足等問題；台北市長柯文哲也強調中央應給予更多指引，否則如同「隨人顧性命」。

國民黨強調，面對迄今的居家隔離/照護亂象，中央要求地方政府盡快辦理居家照護，卻未能相對提供應有的支援與進一步的明確指引。包括確診者的生活起居，從倒垃圾、用餐、就醫、送藥、就學、乃至於心理輔導等方方面面，都是地方政府主責，預期確診人數暴增後，工作量勢必壓垮地方人力，中央實應超前部署，提供相關的支援，而不是如同陳時中雙手一攤，要民眾「自主應變」。

國民黨強調，對於居家照護，中央政府可以更積極。依據醫療界的專業建言，中央應研擬如何更便利方式讓確診民眾取得血氧機，讓居家照護者能在家自行監測可能的病情轉折，強化「預警系統」，不要等到有中、重症狀才送醫；另也應免費提供足夠的快篩劑，讓確診者能安心居家抗疫。

此外，確診者在家照護還有包含遠距醫療、醫療運送、居家送藥等需求。然而，目前居家照護的醫療連接並未到位，不但居家照護的規劃偏向隔離，輕忽醫療連接，醫療連接則偏向治療，缺乏重症監測與後送規劃等細節。國民黨強調，儘管疫情指揮中心開放居家照護確診者緊急就醫可自駕前往，但對於各縣市高齡長者而言，更可能需要醫療運用，但卻無法自駕前往或無同住親友可接送，只能依賴119或防疫計程車，醫療運送能量的短缺勢必是未來的一大問題，中央應未雨綢繆，預作規劃。

綜合以上，國民黨對於居家照護提出三項主張：

1. 中央疫情指揮中心對於居家照護流程應再簡化、指引應更明確。

2. 中央應足量提供縣市政府快篩劑，並研擬提供血氧機強化預警系統。

3. 鑑於染疫人數激增可能造成地方人力及未來醫療運送能量不足，中央應及早盤點各地醫療運送量能，統籌規劃解決之道。