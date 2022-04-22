和碩驚傳移工確診，桃園市政府表示，勞動局接獲龜山地區某科技大廠移工宿舍快篩，有62名員工呈陽性反應，外界直指該大廠就是和碩。和碩發言體系證實確有此事。

和碩表示，龜山廠區有員工確診，公共區域已全面清消，確診員工也進行隔離，並以專車接送300名住在宿舍的員工PCR採檢，配合政府防疫指引進行相關疫調。而和碩總部已自上週起分流上班。