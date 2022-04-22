星重力數位科技（StarForce）宣布，於今（4/22）取得由XD Entertainment Pte. Ltd.授權，由廈門真有趣信息科技有限公司所開發的生存射擊手機遊戲《香腸派對》台港澳地區代理權，《香腸派對》主打可愛Q萌的人物、真實講究的射擊手感、以及各種趣味道具為特色，致力營造富含溫馨及俏皮的生存射擊體驗。遊戲中，玩家將扮演著香腸人的百變角色，與最多三名好友一起組隊，在百人共鬥的戰鬥環境，尋找個各式各樣的物資來獲取最終的勝利！除了經典的生存類玩法，遊戲亦收錄了超過十種以後的休閒模式及超過百款以上的造型裝扮，這段胡鬧惡搞的派對之旅，即將揭曉！遊戲將於4/27於正式上線，請有興趣的玩家們不妨關注。

吃雞遊戲那麼多，而我一定最可愛！

遊戲強調降低暴力感受，致力打造適合所有人一同參與的遊戲，當香腸人受到傷害後，將會變身為可愛的『迷你香腸』，無助的逃跑，等待隊友的救援，遊戲中也收錄了眾多的搞事道具，玩家可以騎乘呆呆龍，在天空大肆噴火，營造滿地的烤香腸，亦可以舉起勇者留在石頭的寶劍，一秒化身劍聖近身肉搏，主角香腸人擁有敏捷的身手，能夠進行二段跳躍，利用飛高高道具來進行空中射擊，除此之外，遊戲獨特的身份卡系統，能夠讓拾取的玩家們進行變身，取得超乎常人的超能力！

搞怪逗趣最狂生存射擊遊戲《香腸派對》於4/27台港澳正式上線

香腸派對擁有超過百款以上的造型配件可供玩家們自由搭配，不論是酷炫十足的潮流文化，亦或是惡搞逗趣的歡樂裝扮，都能夠依照玩家的喜好自由搭配，在遊戲中也能夠做出各式各樣的『動作』以及『表情氣泡』，可以在任何時刻快速表達當前的心情，而在社交系統上，除了支援及時語音之外，玩家還能夠區分戰隊、拍檔、死黨、閨蜜、情侶等社交關係來建立，趕緊加入這場派對找到更多的朋友吧！

搞怪逗趣最狂生存射擊遊戲《香腸派對》於4/27台港澳正式上線

搞怪逗趣最狂生存射擊遊戲《香腸派對》於4/27台港澳正式上線

輕鬆無壓力！多種玩法任你選擇！

在《香腸派對》遊戲中，玩家將化身為一根根可愛逗趣的香腸人，展開一次次既胡鬧又搞笑的派對戰鬥，遊戲收錄了64km ²的大型戰鬥地圖，其中包含城鎮、野外、樹叢、水池等各個精心設計的主題場景。經典模式下每一局遊戲可容納最多100名玩家參與，並可支援最多四人一起組隊，地圖中散落了超過五十種以上的槍械武器、 各式各樣的輔助道具、以及酷炫強力的載具，玩家將不斷搜尋這些物資，淘汰其他參賽者，來達到最終的勝利。

搞怪逗趣最狂生存射擊遊戲《香腸派對》於4/27台港澳正式上線

對於射擊苦手的玩家們，也可以選擇在休閒派對模式中，尋找適合自己的玩法，遊戲中共收錄了超過十種以上的休閒模式，例如：躲貓貓大作戰、奔跑吧腸腸、狼人派對等等幽默輕鬆的玩法，在繁忙的生活中，不妨找其三五好友一同揪團搞事！享受片刻的歡笑時光。

搞怪逗趣最狂生存射擊遊戲《香腸派對》於4/27台港澳正式上線

香腸派對X狼人殺！賽季『狼來了』限時登場！

《香腸派對》預計於4/27(三)上架於TapTap以及Google play、iOS 商店，本次遊戲採取『狼來了』賽季！不僅擁有專屬於賽季的休閒模式玩法『狼人派對』，其中更有獵人、女巫、預言家、村民、狼人以及狼王等專屬造型及特色內容。於即日起至遊戲上線前，遊戲正展開事前預約活動，玩家只要前往專屬網頁完成預約，即可在遊戲上線後獲得活動虛寶，包含『彩虹補給箱』及『補給箱鑰匙』等豪華獎勵唷！想瞭解關於遊戲的最新動態，請密切鎖定官方社群網站。

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