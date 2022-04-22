星座運勢網站「星座巫師」分析，處女座、摩羯座、天蠍座自我要求高，給自己很大的壓力，沒有一刻鬆懈，在旁人眼中活得很累，他們卻已習慣這樣的生活，不曾想要改變。

▍1.處女座

處女座自我要求高，不用他人的督促，就用最嚴格的標準來審視自己，他們凡事追求完美，無法忍受懶散和瑕疵，不斷往人生的顛峰邁進，做事不但講究品質，還要有效率的完成，不浪費一分一秒，除此之外，還希望自己也能給其他人完美的印象，外表也要一絲不苟，不讓任何人找到自己的弱點，許多人覺得他們活得很累，沒有鬆懈的時候，不過他們自己其實已經習慣這種生活。

▍2.摩羯座

摩羯座因為太好勝，所以把自己搞得很累，他們平常很低調，面對再困難的任務也習慣一個人默默努力，為了證明自己的實力，他們能堅持到底，毅力十分驚人。摩羯座是標準的工作狂，年輕時就為職業生涯立下目標，並且踏實前進，甚至會沒日沒夜的工作，只為了更快達成所願，他們不會停止奮鬥的腳步，沒有一刻放鬆，甚至會過度要求自我，這種累人的日子大概只有他們自己受得了。

▍3.天蠍座

天蠍座防備心很強，很難信任身邊的人，往往需要花很長的時間觀察，確認對方值得信任，才肯慢慢放下戒備，同時他們又有強烈的佔有慾，如果想要的東西得不到，喜歡的人不愛自己，就會感到非常痛苦，陷入懷疑自我和嫉妒的負面情緒中，久久不放過自己，偏偏他們又很怕丟臉，自尊心比天還要高，就算心情再低落，他們還是會裝出沒事的樣子，獨處時才默默落淚，自己消化這些煩惱，活得非常的累。