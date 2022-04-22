母親節要怎麼過？知名網路正妹小燕帶著燕媽，以「華燈媽媽」的造型前往遠東百貨選購母親節禮物，正當小燕沉浸在購物的喜悅時，媽媽竟然不見了！小燕透過一連串的過關斬將、找尋線索，最終在遠東百貨的「異國食品館」找到媽媽，兩人更發現這裡是母親節選品的最佳地點！

母親節禮品盡在遠百！網路正妹母女竟在異國食品館淪陷。

一年一度的母親節即將來到，這天如何讓媽媽樂開懷，想必是全天下孩子的終極目標。網路正妹小燕就決定帶著燕媽，前往遠東百貨親自挑選媽媽的母親節禮物，兩人最初喜悅地選購商品，不料小燕一抬頭卻不見燕媽身影，正當緊張焦慮之際，製作單位遞上一張線索，要小燕前往照片中的地點進行第一關關卡。

小燕於遠東百貨尋找燕媽下落。(圖/中時新聞網)

來到指定地點，小燕必須試吃、試喝遠東百貨「異國食品館」販售的母親節蛋糕、甜點及飲品，才能蒐集到6張線索字卡找到媽媽。母親節蛋糕包含《沐甄豆CareMully》的紫芋香米優雅裙擺米蛋糕7吋1,190元，整塊由米製成，滿滿的芋頭餡全化在口中，令小燕意猶未盡；《綠帶純植物烘焙》的綠帶栗子蒙布朗旦糕5吋980元，堅果香撲鼻而來，濃郁的栗子餡絕對擄獲栗子控的心；《Sweet Chen》的四葉芋頭金箔千層蛋糕8吋2,780元，奢侈地鋪滿金箔、口感滑順，完美詮釋奢華美味。

小燕必須試吃母親節蛋糕才能取得線索。(圖/截取自youtube)

吃完蛋糕絕對要來品茗，《TWG Tea》的頂級訂製茗茶雙入禮盒2罐2,200元，喝起來回甘順口，很適合送給媽媽。甜點的部分，來自日本原宿的《可隆棒Colombin》原宿烤紅薯甜點10入798元，味道濃郁好吃；《NO CHEWING ALLOWED!》則是紐約知名松露巧克力，母親節限定午茶禮盒1盒2罐入1,850元，不用咀嚼入口即化，濃醇美味。

《Sweet Chen》的四葉芋頭金箔千層蛋糕完美詮釋奢華美味。(圖/截取自youtube)

完成試吃關卡後，終於蒐集到6張字卡，拼湊出來是「手提包手提包」及一個錄音帶，小燕找到手提包後，發現裡面還有一個錄音機，播放後透露的線索為「異國食品館」母親節蛋糕的熱銷資訊，最後竟還有燕媽的聲音，讓小燕決定前往「異國食品館」一探究竟！果真，最後在「異國食品館」發現燕媽，原來她被滿滿的母親節禮品深受吸引，孝順的小燕表示，只要媽媽喜歡都交給她買單！

遠東百貨「異國食品館」匯集各國美食，精心嚴選最優質的母親節禮物，除了以上提及的母親節蛋糕之外，還有《侯布雄Robuchon》的馨憶6吋1,300元，由鐵觀音烏龍茶慕斯搭上香檸葡萄柚，酸甜融合、甜而不膩；《亞都麗緻》天香mini上海紅豆鬆糕620元，淡淡麥芽香，吃起來相當紮實；還有《艾思蜜IceMe》母后吉祥冰淇淋蛋糕6吋1,299元，以宮廷劇為主題，蛋糕上還有超可愛娘娘公仔，並搭配「萬福金安」字樣，讓人忍不住想喊一聲「娘娘萬福金安」！

遠東百貨即日起至6/3，母親節禮品首選盡在「異國食品館」。(圖/截取自youtube)

還不曉得要送媽媽什麼禮物嗎？遠東百貨的「異國食品館」將會是你的最佳選擇，母親節活動為即日起至6/3，快來全臺遠百挑選母親節禮品吧！