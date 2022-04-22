許多租屋新鮮人由於經驗不夠，無法判斷一間房子的好壞，或是合約中需要注意的「眉角」，一不小心可能就落入房東的陷阱。有網友近期租屋，被房東告知需要先付2個月的押金，才能夠看合約內容，使他感到有幾分不合理；底下網友看了急勸「千萬不要，太恐怖了」、「非常不合理，別租」。

這名網友在臉書社團「買房知識家 買房賣方攏滴+」發文詢問，他最近租屋似乎遇到不大尋常的問題，房東要求先付2個月的押金，付完之後才可以看合約內容及簽約，讓他感到十分不對勁，「這是不合理的對吧？」

貼文曝光後，底下網友也大感不妙，勸原PO千萬別付錢、簽約，「非常不合理，別租」、「這還要問，當然不合理」、「不合理，別簽」、「完全不合理，這種房東還是不要有接觸的好」、「千萬不要，太恐怖了」、「別租怪房東的房子」、「不合理，不考慮」、「要小心這有很大問題」、「詐騙集團嗎？別租了」、「換人吧！這樣房東很有問題」。

另外，有網友告知正常的租屋流程，「簽約時才付租金押金，看清楚租約合同，兩造皆無異議才簽約，若有異議當場提出」、「合約都沒成立何來租金和押金」、「合約審閱期間是3天」；也有房仲建議，可以多花一點服務費，找房仲居間介紹，租個安心又有保障的房子，且一定可以先看合約內容。