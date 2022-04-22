在民風相較對保守的台灣社會，不少人談到自慰時往往感到羞恥、甚至認為其有害身心。事實上，適度自慰不僅能抒發性慾，對調整心情、改善情緒而言更有正向作用。

土耳其伊斯坦堡大學研究即指出，性快感或性高潮，會觸發大腦快感，並使其分泌多種激素，包括多巴胺、催產素、血清素、內啡呔、內源性大麻素、腎上腺素等等。而上述不同的激素，大致上可帶來以下6種益處：

1. 減輕壓力焦慮。《臨床前心理與生理學》指出，自慰時釋放的催產素，可降低體內的壓力荷爾蒙（如皮質醇），從而促進身體放鬆、降低神經敏感度。

2. 改善睡眠品質。澳洲中央昆士蘭大學研究表明，自慰行為有助釋放荷爾蒙與神經傳導物質，幫助減輕壓力、改善睡眠品質。該研究針對778名成年人的調查發現，受試者睡前的自慰行為，與減少失眠、提升睡眠質量有關。

3. 提升專注能力。美國國家衛生院（NIH）曾指出，自慰有利於大腦釋放多巴胺。先前即有研究證實，多巴胺對提升個人專注度、完成艱難任務而言有所幫助。

4. 提高內心自信。美國國家衛生院表明，自慰時體內的腎上腺素濃度將升高。高濃度的腎上腺素與個人自信心成長有關，而學習如何取悅自己，也可以增強個人的「身體形象」。

(圖/潮健康提供)

5. 改善認知功能。自慰後分泌的泌乳素有神經保護作用，減少對壓力的反應以及損傷。英國考文垂大學研究指出，性活動可能改善老年受試者的回憶與記憶，對50-89歲的中老年女性而言更為顯著。

6. 使心情更愉悅。手淫可能會增加與積極情緒相關的激素濃度，例如多巴胺、催產素和內啡肽，已被證明有助改善心理狀態、使心情更愉悅。

(圖/潮健康提供)

●過度自慰是「心理健康」出問題？ 專家：更像是一種「強迫性行為」

縱然自慰對身心靈具有一定益處，但過度自慰仍可能導致陰莖皮膚的刺激與受損、陰莖腫脹或陰莖暫時性痙攣。另外，某些疾病患者出現強迫性自慰行為的機率較高，如阿茲海默症、躁鬱症、皮克氏病、睡美人症（克萊恩-萊文症候群）、強迫症等等。

美國性治療專家Janet Brito表示，在罹患上述疾病的情況下，停止或改變藥物或藥物使用通常可以減少性衝動，而心理治療也可能有助減少負面影響。

不過，她也指出，美國心理學會（APA）並不承認性成癮為「心理問題」；而更傾向是一種「強迫性行為」。因此，社會對於自慰行為的污名化，實為非必要之舉。

不過，Brito指出，如果自慰已嚴重影響日常生活、人際關係、性功能或身體健康，則應尋求醫師或心理諮商。此外，如果自慰引起強烈或普遍的負面情緒，例如內疚、羞恥、遺憾、痛苦和尷尬，則應停止該行為並尋求協助。