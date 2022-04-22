疫情擴散近日超發展，但專家警告高峰還沒到，台灣現在已經有5萬多人因為被匡列居家隔離，除非政府規定放鬆到對待新冠肺炎真的像對待流感一樣，想與病毒共存，也像絕大部分國家只需確診者隔離，家人和接觸者除非確診否則毋須連坐，否則依現行規定，被匡列隔離10天的民眾會隨著確診案例等比級數增加而不斷陡增。

●如果被匡列隔離，你需要這樣做：

首先，你會因為家人確診，或因為是密切接觸者，被通知必須居家隔離，接著，衛生局會開通知書給你，你所在地區的醫療院所會打電話向你確認，你的居家隔離個案就正式進入被列管的名單，居家隔離的10天，如果你的手機訊號有移動，轄區派出所警察會上門確認你是否在家。

依照規定，居家隔離的民眾必須在10天內做2～3次快篩（規定隨指揮中心公告調整），解除隔離之前，會收到通知到篩檢站或醫院做PCR檢測，1～2天之後收到檢測結果，陰性才解除隔離。

以下依據目前居家隔離的規定，快篩後可能會發生的4種可能（註：規定隨時會變，請注意政府公告）：

（圖片來源 / 康健編輯部製圖）

1. 居家快篩陰性→無症狀→等下一次快篩→快篩持續陰性→隔離期滿前，搭防疫計程車或自備交通工具到篩檢站或醫療院所做PCR檢測→PCR陰性，解除隔離。

2. 居家快篩陰性→有症狀出現→通知衛生局或打1922→坐防疫計程車或自備交通工具至篩檢站或醫院做PCR檢測→PCR陽性→輕症者進入居家照護程序，70歲以上或懷孕超過36週孕婦則住院治療。

3. 居家快篩性陽性→通知衛生局或打1922→乘坐衛生局派遣的防疫計程車或自備交通工具，至篩檢站或醫院做PCR檢測→PCR陰性→繼續居家隔離→隔離期滿前，再做一次PCR檢測→PCR陰性，解除隔離。

4. 居家快篩性陽性→通知衛生局或打1922→乘坐衛生局派遣的防疫計程車或自備交通工具，至篩檢站或醫院做PCR檢測→PCR陽性→無症狀或輕症者，進入居家照護程序，70歲以上或懷孕超過36週孕婦則住院治療。