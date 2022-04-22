那對夫妻與那對姊弟來了！這次加入哪位新成員呢？那就是「小林萌」（現在叫萌弟）也現身《嬰兒與母親》囉！超會捕捉鏡頭的萌弟，這次要如何融化讀者們的心呢？快一起來看看。

「抱在手上才是真的！」 那對夫妻Nico及Kim不約而同感慨地說。對他們來說，期許孩子有多麼輝煌的未來一點都不重要，唯有身體健康才是全天下父母最大的願望。談到萌弟出生前的心情， Kim曾說過一方面很小心照顧Nico的孕期生活，另一方面又擔心自己過度謹慎反而增加老婆的壓力，心情相當複雜，不過等到萌弟出生、抱在手上的那一刻，雲霧消散，夫妻倆都感動得淚流不止。

萌弟的出生，成了夫妻最棒的週年禮物

時隔7年生第二胎，待產準備是否更充足？Kim說，醫師判斷胎兒成熟約是2021年12月中旬，夫妻早早準備好當周的待產計畫。12月1日晚間，一家三口還在Nico的孕肚上玩彩繪，沒想到就在洗掉顏料後，Nico開始陣痛，到院時已經開1指半，必須馬上生產，萌弟就在過了凌晨12點時出生，而當天12月2號正好是Kim與Nico認識邁入18週年，別具意義。Nico開心表示：「這是最棒的週年禮物！」往後的每一年都是萌弟生日、夫妻週年一起過！

時隔7年重新體驗「新手爸媽」，睡不飽是日常

時隔7年再次夫妻聯手照顧新生兒，會不會變生疏？生第二胎的Kim與Nico可算是「老手」爸媽，卻紛紛苦笑：「根本是砍掉重練！」他們認為每個生命都是獨立的個體，不管是特性、習性都有差異，更別說萌弟的性別又與妮妮不同，沒辦法都用同一套方法養育。

Kim平常也是包辦泡奶、換尿布、哄睡的任務，在拍攝片場中可以看出他對萌弟的情緒感應很快速，也能馬上找出萌弟的需求給予滿足，照護上看起來相當順手，但他坦言自己同樣摸索很久。萌弟跟妮妮小時後的哭點有很大的不同，他的哭法是「一秒爆哭」，一定得找到正確的原因才會止哭，常讓人手忙腳亂，也的確花蠻多心力。不過只要需求被滿足，萌弟也很快轉換情緒，一秒笑給你看，瞬間瓦解爸媽的疲憊。

孩子剛出生的階段，半夜哭醒是常態，爸媽每天睡不飽是日常，Nico剛出月子中心的時候，夫妻倆長達1、2週幾乎沒有好好休息，還在產後恢復期的Nico更是疲憊不堪，而Kim為了讓老婆好好睡一覺，自告奮勇與萌弟單打獨鬥一個晚上，準備找出萌弟哭醒的原因及規律，想當然，那晚Kim相當崩潰，什麼規律也沒找到，但萌弟似乎也是抗爭得累了，過沒幾天竟然自己睡過夜，讓夫妻倆又驚又喜。

妮妮是超級神隊友，讓爸媽育兒更輕鬆

7歲的妮妮在先前受訪時曾表示，很期待幫忙照顧弟弟，而她也說到做到，充當爸媽的超級神隊友，不僅學會餵奶、拍嗝、換尿布等工作，甚至還會幫忙哄睡。妮妮還有一本專門記錄萌弟吃喝拉撒睡的筆記本，包括幾點因為便便換尿布、下一餐幾點要餵等等，提供大數據給Kim及Nico參考，她笑著說：「我平常下課回家最喜歡觀察弟弟了！」。

妮妮的協助讓Kim及Nico都讚不絕口，有時看到爸媽忙著顧弟弟時，妮妮會主動泡奶，甚至還會糾正爸媽拍嗝的姿勢。看到妮妮這麼喜歡跟萌弟相處，Kim及Nico都開心表示，妮妮這個大姊姊真的讓照顧萌弟這件事變得輕鬆許多，別人雙寶媽媽是一打二，「但我們家是三打一！」

7年的全程陪伴，輕鬆化解手足爭寵

許多有手足的家庭，都常發生大寶跟小寶爭寵的情形，但Kim及Nico卻沒有這個困擾。Kim表示，「我們夫妻參與的妮妮成長的每一個過程，也花了非常多時間陪伴，給了她整整7年滿滿的愛，就算萌弟出生，對妮妮的愛也不會減少，自然就不會跟弟弟爭寵，反而是我們在跟弟弟爭寵呢！」再加上妮妮已經上小學，很多事情可以自理，連課業都不需要爸媽擔心，Kim比喻：「妮妮的角色比較像是在陪著我們照顧弟弟。」

幸福三打一，陪玩各有招數

萌弟已經三個多月（截至採訪日），已經不再是只會躺著揮手的月齡，開始慢慢會抬頭、眼睛跟著聲音走，不僅如此，萌弟還很會看鏡頭，真的很可愛！

然而，平時他們一家人是怎麼陪玩萌弟呢？開始上學的妮妮認識的字越來越多，所以平常很喜歡念各種故事書或唱歌給萌弟聽，有時也會幫弟弟輕輕按摩，一有機會更當起小小攝影師，幫萌弟與爸媽記錄各種時刻。

而個性搞怪的Kim則是時常對著萌弟唱歌，還會根據萌弟當下的情緒及反應，編出符合情境的歌，唱到被醫生警告：「喉嚨長繭，必須休息兩個月！」Nico笑說：「Kim很像另一個大孩子，興趣就是鬧萌弟跟妮妮。」而Nico則是更厲害，萌弟一抱到手上就變成小乖寶，隨意逗都回以甜笑，不愧是媽媽的前世情人呢！

求生欲超強！Kim：想辦法維持婚姻熱度

以寵妻聞名的Kim幾乎什麼紀念日、節日都不會錯過，在Nico產後恢復期間，也重新開張「好腰力美容院」，主動幫Nico洗頭，捨不得老婆太累，想必讓許多媽媽們好生羨慕吧！求生欲這麼強的Kim到底有哪些撇步呢？他給四字忠告：「莫忘初衷」。

大部分家庭的育兒責任都是在媽媽身上，爸爸負責賺錢養家，而Kim坦言當初選擇做網路事業就是為了能多點時間陪伴家人，因此很清楚Nico帶小孩的辛苦，所以也就更能設身處地的為老婆著想、體諒，他說：「上班真的比全天候帶小孩輕鬆多了。」因為上班還有午休、下班時間，在家帶小孩則是一刻也不得閒，連上廁所的時間都得用「擠」的，更別說夫妻要好好吃頓飯、喝個下午茶。

因為育兒的生活很忙碌，很多夫妻結婚生子後，往往會忘了當初熱戀時的模樣，每天生活就像在盡一個職責與義務，難怪感情會越來越淡。因此，Kim提醒老公們還是要保有追求老婆時的殷勤，像是結婚紀念日時一起吃個大餐、生日時送份小禮物，該有的驚喜不能少，為生活創造開心、快樂的回憶，在感情上有所期待，才能平衡一次次的小爭吵。

夫妻學會不計較，育兒管教不干涉

對於Kim的體貼，Nico滿懷感謝。她說：「夫妻間應該學會不計較，因為生活中難免會有爭執，但每個人的角度與觀點不同，很難爭個對錯，但每當有這些摩擦，Kim總是能不計較地退讓。有時候就只是想碎念，唸完了就開心，下次也比較少會因為同樣事情吵架。」

不僅如此，Nico認為每個人顧小孩或是教養都會有自己的方式，重視的角度也不同，因此當她跟Kim其中一個人在帶時，另一個人會自動消失，不互相干涉、指正，放心地讓對方顧小孩，也能讓自己更好過。

那對夫妻✕嬰兒與母親，歡迎來到林萌王國

本文作者：周品攸

(本文摘自【嬰兒與母親】2022年4月號)