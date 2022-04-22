一名女童因呼吸急促、全身無力就醫，送院時已經嚴重脫水，急診醫師研判女童有糖尿病併發酮酸血症，一驗血糖竟有528，必須轉加護病房做後續治療。女童媽媽沒想到女兒這麼嚴重，直問「是不是應該要早點帶來呢？」，想必相當自責。

兒童糖尿病發病有時來得又急又快，出現不尋常症狀應盡速就醫！林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰日前在粉專分享一個案例，一名10多歲女童因為出現呼吸急促、全身無力掛急診，當時吳昌騰醫師即發現女童精神不佳，還有嗜睡、四肢稍微冰冷、血液循環不佳的情形，認為已有重度脫水情形。

詢問病史時，媽媽指出女童平常沒有特別喜歡吃很多甜食，但最近幾個月體重掉了4公斤，特別是在急診前幾天，經常喊口渴、要喝水，而且喝的量特別大。

這樣的狀況持續了好幾天，且女童還有正常到校上學，直到急診前一天，在學校時被老師發現精神狀態不好，通知媽媽接孩子回家，當天有在附近診所就醫，服用藥物後症狀依舊沒有改善，直到急診當天早上呼吸急促、全身虛弱無力，媽媽才趕緊送長庚急診。

根據媽媽的敘述及女童的症狀，吳昌騰醫師研判女童應該有糖尿病併發酮酸血症，果然，驗出血糖值高達528mg/dl（空腹正常值應為110以下）、血中酮體4.7 mmol/L（正常值應小於0.6 mmol/L），吳昌騰醫師直呼：「血液真的很酸！」顯示女童已經出現嚴重「糖尿病酮酸血症酸中毒」的情形。於是醫療團隊緊急給予治療，並送進小兒加護病房做後續治療，媽媽自責地直問：「是不是應該要早點帶來呢？」

●兒童第一型糖尿病，出現3+7症狀速就醫

吳昌騰醫師表示，「兒童糖尿病」一般可簡單分為第一型糖尿病、第二型糖尿病。兒童第一型糖尿病佔多數，且發生率在世界各國都有逐年增加的趨勢。第一型糖尿病是因為「胰臟胰島細胞」被自體免疫或不知原因破壞而無法分泌胰島素，所以又稱為「胰島素依賴型糖尿病」。

兒童第一型糖尿病發病有時會特別急，如果不及時治療，患者可能會出現「高血糖」、「糖尿病酮酸血症」，嚴重的可以導致死亡。第一型糖尿病原因複雜，無法預知及預防，所以當有症狀時需要早期診斷、早期治療，以免發生危險。

●發生「多食、多喝、多尿」，提早檢驗確認

兒童第一型糖尿病有時會有多食、多喝、多尿的症狀。因此當出現這些症狀，一定要儘早去醫院做相關檢驗及檢查來確認。

●這7個症狀是併發「糖尿病酮酸血症酸中毒」警訊

吳昌騰醫師警告，若發現小孩已經出現呼吸深且急，呼吸有丙酮水果味，或出現煩躁、嘔吐、腹痛、全身乏力、精神不好等，就要當心是糖尿病酮酸血症酸中毒，它可是一種嚴重的糖尿病併發症，嚴重的可以導致死亡。

最後吳昌騰醫師提醒，一旦確診是第一型糖尿病，這些病人務必配合治療與定期門診追蹤，好好控制血糖，以避免糖尿病併發症的發生。

本文作者：周品攸

(本文摘自【嬰兒與母親】2022年4月號)