「少吃也沒比較瘦」、「運動也沒減多少」堆在身上的肥肉，到底該怎麼消滅？對此，營養師高敏敏分享，換個方式多活動，打破停滯，趕緊試試踮腳瘦身法。
●踮腳尖30秒 幫助燃脂
每天只要踮腳尖30秒，就可以瘦身？高敏敏說明，其實踮腳尖時，小腹核心收緊、呼吸就必須要花更多力氣，同時也能提高身體代謝率、幫助活化身體機能、提升新陳代謝，尤其是幫助燃脂非常有效。
●踮腳瘦身法 沒時間、懶得動超管用
1.首先將雙腳腳跟緊貼，腳尖向外打開90度。
2.吸氣後夾緊屁股，並踮起腳尖。
3.雙手手掌交疊，向上盡量伸展。
4.將肩胛骨向後夾緊，之後用力收肚子。
5.全身伸展到極限後，放緩呼吸並大聲數到10秒；除了幫助計時之外，也可以確保執行時沒有憋氣。
6.雙手向兩側畫半圓放下，腳跟貼回地面。
每天將整個動作重複3至5次，就可以有效又輕鬆的瘦肚子。不過，高敏敏提醒，執行瘦身法時不要憋著氣，要保持呼吸暢通才行。
●運動+燃脂食物 瘦身效果事半功倍
此外，其實光動還不夠，3分運動、7分飲食！，同時也要補充燃脂食物，才能達到最理想的效果，高敏敏建議，在餐點中搭配這些食物，幫助事半功倍：
1、黑胡椒：
黑胡椒中含有胡椒鹼，能幫助抑制脂肪合成、進燃脂。
2、綠茶咖啡：
咖啡和綠茶中都含有咖啡因，再加上綠茶中的兒茶素，都能幫助燃燒力。
3、薑：
薑烯酚可以促進代謝、抑制食慾、燃燒體內多餘的脂肪。
4、小黃瓜：
小黃瓜的含水量高，可以幫助水分及鈉代謝。
5、辣椒：
辣椒素具有幫助產熱、提高代謝的作用。
6、燕麥片：
維生素B群，幫助全身機能代謝。
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