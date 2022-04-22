「少吃也沒比較瘦」、「運動也沒減多少」堆在身上的肥肉，到底該怎麼消滅？對此，營養師高敏敏分享，換個方式多活動，打破停滯，趕緊試試踮腳瘦身法。

●踮腳尖30秒 幫助燃脂

每天只要踮腳尖30秒，就可以瘦身？高敏敏說明，其實踮腳尖時，小腹核心收緊、呼吸就必須要花更多力氣，同時也能提高身體代謝率、幫助活化身體機能、提升新陳代謝，尤其是幫助燃脂非常有效。

●踮腳瘦身法 沒時間、懶得動超管用

1.首先將雙腳腳跟緊貼，腳尖向外打開90度。

2.吸氣後夾緊屁股，並踮起腳尖。

3.雙手手掌交疊，向上盡量伸展。

4.將肩胛骨向後夾緊，之後用力收肚子。

5.全身伸展到極限後，放緩呼吸並大聲數到10秒；除了幫助計時之外，也可以確保執行時沒有憋氣。

6.雙手向兩側畫半圓放下，腳跟貼回地面。

每天將整個動作重複3至5次，就可以有效又輕鬆的瘦肚子。不過，高敏敏提醒，執行瘦身法時不要憋著氣，要保持呼吸暢通才行。

●運動+燃脂食物 瘦身效果事半功倍

此外，其實光動還不夠，3分運動、7分飲食！，同時也要補充燃脂食物，才能達到最理想的效果，高敏敏建議，在餐點中搭配這些食物，幫助事半功倍：

1、黑胡椒：

黑胡椒中含有胡椒鹼，能幫助抑制脂肪合成、進燃脂。

2、綠茶咖啡：

咖啡和綠茶中都含有咖啡因，再加上綠茶中的兒茶素，都能幫助燃燒力。

3、薑：

薑烯酚可以促進代謝、抑制食慾、燃燒體內多餘的脂肪。

4、小黃瓜：

小黃瓜的含水量高，可以幫助水分及鈉代謝。

5、辣椒：

辣椒素具有幫助產熱、提高代謝的作用。

6、燕麥片：

維生素B群，幫助全身機能代謝。