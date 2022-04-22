在陽光下帶著孩子在草地上奔跑、玩累了喝杯清涼果汁、在樹蔭下乘涼，實在是至高的享受。帶嬰幼兒野餐要怎麼準備呢？來來來，野餐達人從飲食、遊戲到地點都幫你規劃好，趕快帶小寶貝到戶外接受大自然的洗禮！

野餐沒有時間限制，可以盡情享受自然的美好，對正在成長發育的嬰幼兒來說，是再適合不過的活動。但第一次帶小寶貝野餐難免會緊張；ㄋㄟㄋㄟ要怎麼保鮮？副食品要帶多少？好怕孩子在地上爬被蟲咬…野餐達人從地點、飲食、遊戲、安全等8個面向替你做好準備，想帶孩子來場夏日野餐，趕快來看看！

野餐地點怎麼選？

嬰幼兒常需要換尿布，野餐地點附近最好有親子廁所。選擇靠近住家的地點，孩子有狀況比較容易處理。公園、大學校園有大片草地和豐富植栽，相對適合小小孩活動。

野餐達人小叮嚀

＊出門前3天要看一下天氣預報，做好雨備。

＊人煙稀少的秘境通常不會有廁所。

＊住台北可以到大安森林公園、大湖公園、圓山花博或台大植物園野餐，這些地方是親子活動的熱門景點，孩子比較容易找到玩伴。

＊華山大草原雖然也有親子廁所，但毛小孩較多，孩子容易發生危險。

嬰幼兒野餐食物怎麼準備？

＊帶摺疊桌或木托盤泡奶

野餐地點不一定會有桌子，如果要泡奶，家裡又沒有摺疊桌，可以帶木托盤或紅酒箱充當桌子。戶外活動無法帶太多熱水，泡奶前務必要確認桌子或平台的穩定性，以免水灑出來讓寶寶餓肚子。

＊副食品和保冷冰塊多帶一點

嬰兒食物很容易腐敗，飲用水和泡奶的水都要用保溫瓶裝；母乳、副食品要裝進保冷袋保鮮；保冷袋冰塊可準備2、3個小時的量再多一點。孩子在戶外吃飯容易打翻碗盤，副食品最好多準備一份。

＊準備方便拿取的「一口食物」

由於孩子在戶外隨時會跑來跑去，最好準備蔬菜棒、鹹派、三明治、水果串（不要太長）等方便拿取的食物，以「一口就能吃下的份量」為主，記得避開海鮮以免引來蒼蠅。沙拉事先拌好容易腐敗，醬汁最好和食材分開，要吃前再淋上去。

乳製品在太陽下容易變質，孩子在戶外活動也不大喜歡吃甜食，如果要帶蛋糕餅乾，要確認成分是否含有牛奶，儘量不要帶太多。

Tips.三明治如果有鮭魚或蝦，要準備防蚊罩。

＊蘋果&水梨先切片、泡鹽水冰鎮

水果最好選擇橘子、柳丁、葡萄、番茄、草莓等「洗乾淨就能吃」或「剝皮就能吃」的種類。如果要帶水梨或蘋果，記得先切片泡鹽水冰鎮，避免氧化。

Tips.戶外活動容易流失水分，香蕉雖然剝皮就能吃，但水分較少，最好準備水分多一點的水果，孩子較不容易渴。

如何防止孩子中暑？

＊準備大遮陽傘或在樹蔭下野餐

太陽下野餐容易悶熱，晴天最好在樹蔭或大型遮陽傘下野餐，避免讓孩子直接曬到太陽。

＊穿涼感衣、帶隨身小電扇散熱

夏天容易中暑，嬰兒調節體溫的能力又比較差，最好多幫寶寶準備兩套衣服，換上涼感衣、用扇子或隨身電扇散熱。幼兒活動量大容易流失水分，飲用水最好帶平常的兩倍。

替孩子清潔消毒要注意什麼？

＊用酒精濕巾消毒、水性濕巾清潔

帶小嬰兒野餐，凡是與寶寶接觸的物品都要做好清潔消毒，最好多帶一點濕紙巾和乾洗手。濕紙巾最好準備消毒用的「酒精濕巾」和清潔用的「水性濕巾」兩種。

＊多帶幾條手帕替孩子擦手、擦汗

幼兒的濕紙巾用量沒有嬰兒多，可以多帶幾條專門用來擦汗、擦手的手帕，這樣做也比較環保。

如何避免孩子被蚊蟲叮咬？

戶外蚊蟲多，出門前最好替孩子噴上防蚊液、貼上防蚊貼片，在野餐過程隨時補充。

由於草地上有各式各樣的昆蟲，在樹下野餐也可能會被掉落的鳥屎或毛毛蟲擊中，野餐時最好讓孩子戴帽子，準備大一點的野餐墊（避免讓孩子直接接觸草地）。

野餐可以準備什麼遊戲？

孩子開始會跑會跳以後活動力很強，野餐時可以穿插動態與靜態活動。動態活動例如老鷹捉小雞、鬼抓人、踢足球、丟接球；靜態活動例如吹泡泡、疊積木、唸故事書、玩桌遊。

顏邵安表示，戶外野餐沒有用餐時間限制，飯後不妨規劃親子共讀，讓孩子在活動之餘有機會休息。大型運動用品店有許多適合野餐的草地遊戲，如折疊式足球框、摺疊式九宮格投球練習組，野餐前不妨帶孩子去挖寶，讓孩子度過開心有趣的野餐時光。

如何確保孩子玩得安全？

＊帶常備藥、腸胃藥、外傷藥

孩子在草地上跑跑跳跳難免會受傷，野餐時記得帶簡易醫藥包，醫藥包可以放孩子的常備藥（如魚油、益生菌）、腸胃藥、蚊蟲叮咬藥膏、跌打損傷藥膏、OK绷與棉花棒。

＊小嬰兒最好坐野餐露營兩用推車

如果怕寶寶到處亂爬，野餐時可以讓他坐在野餐露營兩用的推車上。「寶寶在車上吃東西比較不會弄得到處都是，累了可以直接躺下休息，想換尿布也可以在上面換，相對方便。」顏邵安表示。

野餐適合穿著什麼款式的衣物？

到戶外活動一定要讓孩子穿長褲及方便穿脫、包覆性強的鞋子，例如魔鬼氈休閒鞋、魔鬼氈運動鞋，這樣孩子即便跌倒也不容易受傷。

提醒爸比媽咪，帶嬰兒野餐只要控制好溫度、及時處理吃喝拉撒，基本上不會有太大問題；帶幼兒野餐記得隨時注意孩子的動態、避免讓孩子離開大人的視線範圍。天氣晴朗時，不妨帶小寶貝到住家附近的草坪或公園，來一場野餐的盛宴。

本文作者：戴筠

(本文摘自【嬰兒與母親】2022年4月號)