電眼男表演魔術，慘遭眼皮出賣。（截自臉書社團《●【爆廢公社二館】●》）

有網友在臉書私密社團《●【爆廢公社二館】●》魔術影片，宣稱「完全沒有破綻」。不過近萬名網友看完卻笑歪，直指「眼皮」出賣了影片中的男子。

這段14秒的影片中，一名有著深邃電眼男子，右手拿著一支原子筆，左手則是在筆的上下晃動，展現筆的上下方空間沒有東西，接著男子右手放開，神奇的事發生了，筆竟然在空中懸浮！男子重複相同動作多次，不過仔細一看，每當筆懸浮在空中時，男子的左眼皮就會閉起來，屢試不爽，甚至可以發現他的眼皮上方會反光。

「毫無破綻」的魔術一下被看穿，眾網友笑翻：「眼皮不爭氣」、「眼皮出賣了你」、「眼皮急性中風了」、「你眼皮都降肉了！」、「我就問你眼皮痠不痠」、、「左眼皮透明膠帶反光了、加瞇瞇眼」、「眼皮貼著類似釣魚線」、「後勁很強」、「哈哈哈，演戲的人傻，看戲的人更傻，我更慘，看了三次才看出來，不但傻，眼睛也需要去看醫生了」。