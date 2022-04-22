華視20日早晨7點時段快訊大出包，誤播「新北市遭共軍導彈擊中」等錯誤訊息，引發軒然大波，21日又被爆出當天還出了第二個大包，也就是20日上午9點多，竟然出現「大屯火山爆發，岩漿滾滾而下」、「巴士海峽發現石油」等快訊。北投人表示：「華視扯爆了！北投居民明明都還很平安，大屯山有爆發嗎？」國民黨台北市議員參選人田方倫更直呼：「這種媒體不是內控失調，是整個失智了吧！」

華視20日上午兩度出包，第二次出包時間是當天上午9點34分，最下方跑馬出現「台北凌晨下起拳頭大冰雹，市區交通大亂」，然後出現「巴士海峽發現石油，預估蘊藏量100萬桶」，最扯的是跑馬竟然出現「大屯火山爆發，岩漿滾滾而下」， 21日被爆出後，21日晚間華視再度發聲明道歉。

而針對20日上午首度出包的「新北市遭共軍導彈擊中」等錯誤跑馬訊息，華視共懲處負責的2位導播、編輯、晨間新聞製作人、編輯中心和導播中心主任、製播部經理、代總經理等8人，其中未將檔案路徑恢復的導播被記大過，處分最重。

對於華視兩度出包，田方倫21日深夜在臉書發文質疑：「這種媒體不是內控失調，是整個失智了吧！同樣的錯可以犯兩遍，以為NCC你家開的啊？還是被我說中了？」

臉書粉專「我是北投人」同日深夜也發文直呼：「華視扯爆了！北投居民明明都還很平安...哈嘍！大屯山有爆發嗎？」

國民黨台北市議員參選人 田方倫 。(圖/翻攝自 田方倫臉書)

相關失誤行為也在PTT八卦版掀起不少網友熱議，有網友留言表示，「NCC管不到嗎」、「再怎麼誤植也不可能打這些標題」、「後台多硬？這樣都沒開除」、「測試最好會用這種字眼，太扯了」、「這不是故意的誰信啊」、「台北市火山爆發的話，台灣準備遷都囉」。

臉書粉專「我是北投人」 。(圖/翻攝自 臉書)

針對20日第二度出包，華視也發表道歉聲明：

針對華視新聞20日上午9點橫式跑馬文字誤植事件，說明如下

華視4/20(三)上午九點34分及36分，於新聞下方橫式跑馬文字出現「巴士海峽發現石油」、「台北凌晨下起拳頭大冰雹」之非事實之橫式跑馬訊息。

經查證為製播同仁，為緊急製作道歉跑馬而首度啟用特殊模板，希望讓道歉澄清字眼以紅底白字呈現。先於廣告破口時測試此模板，當時即發現文字內容錯誤，請字幕人員關閉該模板，後因模版關閉流程未完全，於當日9點34分、9點36分，出現3條測試用無意義之錯誤文字。此次誤植共計前後出現時間約35秒，副控同仁第一時間發現錯誤後立即將整條橫式跑馬緊急下架處理。

華視疏失再次向社會大眾鄭重道歉，亦會將此操作疏失一併製作檢討報告，向主管機關及相關單位說明，並配合相關究責及調查，並針對相關應負責人員加重處分。再次嚴正的向所有觀眾致歉。