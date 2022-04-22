目前確認個案快速增加，單日可能破萬！一個確診者只要密切接觸10人，就是10倍的隔離量，更遑論其他潛藏或遭遺忘的接觸者，國民黨醫療委員會提醒，要提前啟動在宅隔離、採購大量快篩、準備充足藥物，陳時中竟還在為不願意買BNT找藉口，這種國際契約問題，拜託陳時中請教熟悉國際契約的法律專業人士，不要再自創一些四方合約的假議題去誤導民眾，「全民皆醒，時中獨醉」，有心要買，怎麼可能買不到！？

國民黨醫療委員會指出，民眾心慌時，要求的都是快篩，因為早點知道感染結果，就能早點用藥，只是政府為何不能免費給？走向共存不是陳時中與蔡英文的決定嗎？誰決定、誰負責，請給民眾免費快篩試劑，若是拿經費不夠當藉口，請問去年超收4千多億的稅金，以及紓困預算用不用的1千3百多億，陳時中與蔡英文是打算用到哪裡？

國民黨醫療委員會認為，群體免疫不是放任民眾自生自滅，必須讓民眾備有足夠的快篩劑與藥品，以減少感染時的痛苦，更重要的是避免轉成中、重症甚至死亡的風險，全民都看到政府這麼多的預算花不完，提供免費快篩劑在定點發放民眾使用，不過就是九牛一毛的開支，為了民眾生命健康著想，政府為何不做？

前疾管局長蘇益仁多次強調：「口服藥物是成功減災的重要關鍵」、「充足的口服藥物是達到與病毒共存及減輕確診者恐慌的最重要解方，政府必須不惜代價使命必達」，本會醫療防疫專家大表贊同，勞煩陳時中誠實告知全國百姓，我們的抗病毒藥有哪幾種？尤其是輝瑞「Paxlovid」庫存多少？那裡提供？再請陳時中誠實告知全國百姓，臺灣快篩劑還要多久才能免費且充足的提供？

國民黨醫療委員會質疑，近期陳時中在面對共存政策時的進退失據，正巧給予全民檢驗他的應變能力與施政能力的大好機會，回顧去年5月疫情大爆發後，已經讓陳時中額外多磨練一年的時間，如今打開他的錦囊一看，裡面全是空，只有一個自我吹噓的空殼！

國民黨醫療委員會呼籲，醫界前輩沈富雄的一句「將帥無能、累死三軍」，道出多少基層民眾與醫護的無奈與悲哀，拜託陳時中不要再亂啦！