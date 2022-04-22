華視新聞20日一連出包2次，剛再次發聲明對觀眾深感歉意以外，陳郁秀將辭去公廣集團（公視、華視）董事長之職；陳雅琳則辭去代理總經理職務，以示負責，但仍需經董事會決議。

華視20日早上7點晨間新聞播出時，畫面快訊出現「中共備戰頻繁，總統發布緊急命令」、「新北市遭共軍導彈擊中」等跑馬字幕，引發軒然大波，代理總經理陳雅琳現身道歉外，並決定請辭，但受到董事長慰留，沒想到事情延燒一天，又在21日晚間傳出再次出包消息，原來20日當天，1連出2次包。

在相隔2小時後，華視新聞跑馬竟然出現「大屯火山爆發，岩漿滾滾而下」、「巴士海峽發現石油」、「台北凌晨下起拳頭下大冰雹 市區交通大亂」等錯誤跑馬訊息，對此，電視台也緊急發出聲明，引起熱議。

華視聲明如下：

針對近日所引發的新聞事件，造成民眾觀感不佳，在此向全國觀眾再次致上最深歉意。

華視將重新徹查事件始末，若有涉入之同仁將嚴懲不貸，以儆效尤。另，為表示負責，陳郁秀董事長將辭去公廣集團（公視、華視）董事長之職；陳雅琳則辭去代理總經理職務。

希望藉由此次事件，華視能自省、轉變，竭盡所能達成公廣集團所肩負的公共任務。