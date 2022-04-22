俄羅斯發動對烏克蘭戰爭已近滿月，未來戰事走向受到國際高度關切，最近一本以俄文撰寫的預言式小說更震驚了西方世界。這部名為《第三帝國：俄羅斯應有的模樣》的小說據稱極受俄總統普丁喜愛，書中精準預測了俄羅斯近10多年來數場重要戰爭及俄烏戰爭。而其中最令人怵目驚心的是，小說結局並非以征服烏克蘭或恢復蘇聯版圖為終點，而是輾過德、法、英乃至整個西方世界。這本書也因此在近期成為美國最受關注與議論的熱門話題。

隨著俄烏戰爭情況益發慘烈，戰爭的發起者普丁的心思讓全世界的政治領袖與戰略家想破了腦袋。最近這本在俄羅斯精英圈中流行的小說，因為普丁發動烏克蘭戰爭而突然成為最受關注的焦點。它的作者米哈伊爾．尤里耶夫（Mikhail Yuryev）是一名商人與知名政治人物，他出生於1959年，畢業於國立莫斯科大學生物系，畢業後在蘇聯科學院分子遺傳學研究所工作，蘇聯解體後開始經商販賣工業用化學材料，後來從政成為俄羅斯杜馬（國會）的議員，當過杜馬副主席，2019年因癌症去世。

尤里耶夫撰寫的小說《第三帝國：俄羅斯應有的模樣》極受俄總統普丁喜愛，書中精準預測了俄羅斯近10多年來數場重要戰爭，而小說的結局令西方國家怵目驚心。圖為該俄文版小說封面。（圖／網路）

尤里耶夫這本小說發表於2006年，反映了蘇聯解體後出現的極右翼反民主、反西方的意識形態，勾劃了「俄羅斯東正教文明」橫掃歐美的情境。書中是以2054年一名巴西籍歷史學家的口吻來撰寫，聲稱沙皇時期俄羅斯為第一帝國，蘇聯是第二帝國，並預言式地描述第三帝國形成的過程，包括2008年的格魯吉亞戰爭、2014年的吞併克里米亞、軍事入侵頓涅茲克和盧甘斯克，以及對烏克蘭持續至今的軍事入侵。這些行動與普丁掌權之後的軍事行動有著驚人的相似之處，俄媒對此評論說，普丁不只看過這本小說，也特別地喜愛，它在莫斯科精英圈內有極大的影響力，令人不得不懷疑普丁根本就是照著書中脈絡來打造他的俄羅斯第三帝國。

在併吞烏克蘭的行動上，《第三帝國》書中描述俄羅斯首先策劃了一場烏克蘭國內的政治叛變，奪權者要求和俄羅斯合併、統一，並拒絕加入歐盟與北約。在俄羅斯與歐盟北約的僵持下，俄羅斯大軍直接進攻烏克蘭，烏克蘭東部、南部共有9個州宣布脫離烏克蘭，建立忠於俄羅斯的頓涅茲克和黑海共和國，其領土包括克里米亞、頓涅茲克、盧甘斯。隨後頓涅茲克黑海共和舉行公投，超過8成選民贊成加入俄羅斯。這些情節的設計猶如普丁的作戰計劃，但後續的發展卻更加驚心動魄。

米哈伊爾．尤里耶夫是一名俄國商人與知名政治人物，他在其撰寫的預言式小說中精準地描述了普丁的政治與軍事決策。（圖／網路）

書中描述，收服烏克蘭後，俄羅斯持續西進，將前蘇聯版圖內的國家都收入囊中，並輾壓了德、法，跨海征服了英國，當美國還在考慮要不要動用核武時，俄羅斯先下手為強。最後俄羅斯在莫斯科紅場舉行勝利大遊行，戰敗國的政治領袖與名人戴著腳鐐手銬飽受羞辱地通過廣場，他要讓俄羅斯人和全世界都知道，俄羅斯打敗的不僅是美國軍隊，而是整個美國文明。

不過，尤里耶夫在小說中沒有預料到來自西方的經濟與政治制裁行動，也沒有想像到西方國家在面對俄羅斯入侵行動時如此團結一致，但他確實預測了俄羅斯揚起核大棒對西方國家進行勒索。對照多年後普丁數次就動用核武的表態，作者顯然準確地預料到普丁深層的心思。

普丁十多年來發動數次戰爭，讓西方國家對他愈來愈不了解，直到發現尤里耶夫的小說，才明白原來最了解普丁的是去世的俄羅斯政客尤里耶夫。（圖／路透）

尤里耶夫在書中安排的情節還提到歐洲對俄羅斯能源的依賴，導致歐洲無力懲罰俄羅斯，這與普丁近期有關能源的講話幾乎沒有區別，而類似的說法也曾出現在2014年普丁對出口歐洲能源的談話當中。更令人驚奇的是，尤里耶夫的小說還預測到俄羅斯與烏克蘭國土談判時，烏克蘭並未正式承認頓巴斯地區被併吞，而是雙方同意不跨越劃定的分界線，此一情節與目前西方國家希望澤倫斯基接受頓巴斯的親俄獨立地位如出一轍。

西方評論家認為，憑這些想像中的場景，尤里耶夫向世界展示了普丁與其親信圈的世界觀與政治觀。可以確定，普丁雖然不會把各國領袖戴上鐐銬，卻會在烏克蘭獲勝後將俄羅斯的力量盡可能地延伸到歐洲。

普丁多年來發動過多次戰爭，但這次對烏克蘭戰爭顯然大大出乎他的預期，現在不只搞臭了名聲，又深陷戰事僵局進退兩難。（圖／美聯社）

尤里耶夫的小說歸小說，但它可能有助於計算對普丁綏靖政策的風險係數，如果烏克蘭真的不是普丁的終極目標，那麼在應對俄羅斯擴張主義與烏克蘭戰爭的決定時，歐美國家甚至全世界家應該採取何種立場就再清楚不過了。