根據中央氣象局最新資訊，22日2時15分發生芮氏規模3.7地震，地震深度31.3公里，震央位於臺東縣政府北北東方71.0公里（位於臺東縣近海），最大震度臺東縣3級。（編輯：楊昭彥）1110422

臺灣南部海域凌晨規模5.0地震 最大震度屏東縣3級
南部海域晚間連3震！規模5.2 屏東台東最大震度3級
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