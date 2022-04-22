臺東近海凌晨規模3.7地震 最大震度臺東縣3級 03:542022/04/22 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 臺東近海凌晨規模3.7地震 最大震度臺東縣3級。(圖/中央氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，22日2時15分發生芮氏規模3.7地震，地震深度31.3公里，震央位於臺東縣政府北北東方71.0公里（位於臺東縣近海），最大震度臺東縣3級。（編輯：楊昭彥）1110422 臺灣南部海域凌晨規模5.0地震 最大震度屏東縣3級 南部海域晚間連3震！規模5.2 屏東台東最大震度3級 #臺東縣 #最大震度 #3級 #近海 #臺東 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花東清晨6分鐘內連2震 規模4.7！最大震度台東4級 06:232022/04/02 生活 05：26臺東地震 最大震度臺東縣3級 06:162022/04/02 生活 台灣南部海域凌晨規模5.1地震 最大震度屏東縣3級 04:092022/04/12 生活 屏東留住體育人才 政策升級三級五區 04:102022/04/15 地方新聞 菲律賓塔爾火山維持3級警戒 近萬居民撤離 21:122022/03/27 國際 花蓮凌晨連2震 最大規模 4.8 最大震度4級 04:232022/04/15 生活 尼加拉瓜近海規模6.7強震 尚無災損通報 18:332022/04/21 國際 本土疫情升溫 7成網友贊成防疫要升3級 16:322022/04/06 生活 台東11：41規模4.8地震 最大震度4級 11:522022/04/07 生活 03：19臺灣南部海域地震 最大震度屏東縣3級 04:092022/04/09 生活 05：20花蓮地震 最大震度臺東縣4級 06:162022/04/02 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。