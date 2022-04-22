俄烏交戰近兩個月，衍生出俄羅斯與西方世界在外交、經濟等領域的相互報復。俄羅斯外交部21日公布最新制裁美、加兩國黑名單，包含美國副總統賀錦麗、國防部副部長希克斯及Meta執行長祖克柏等總計90人，無限期禁止入境俄羅斯。
根據俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯外交部擴大對美國公民的制裁名單，包括美國副總統賀錦麗、國防部副部長希克斯、國防部發言人柯比及Meta執行長祖克柏等29名美國人，禁止入境俄羅斯。黑名單涵蓋最高級領導人員、商人、專家和記者，及一些高級官員的配偶。俄羅斯早在3月已將美國總統拜登、國務卿布林肯等13人列入黑名單，禁止入境俄羅斯。
俄外交部也宣佈新增制裁61名加拿大公民。這份名單包括加拿大總理發言人、特種作戰部隊司令部指揮官等國家官員、現役和退役軍人、專家和主流媒體代表。俄外交部稱，這些人直接參與了加拿大政權恐俄路線的制定、論證和實施。
文章來源：俄外交部宣布制裁61名加拿大公民
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