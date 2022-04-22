華視20日早上7點晨間新聞播出時，快訊竟出現「新北市遭共軍導彈擊中」等字幕，代理總經理陳雅琳現身道歉後，昨又發現，其實在20日當天，華視除前述錯誤外，其跑馬也曾出現「大屯火山爆發，岩漿滾滾而下」等超扯錯誤訊息，而華視為此也再聲明道歉。對此，前國民黨青年團副總團長何元楷表示，華視新聞內部真的要控管好，不要讓自己變成「放羊的新聞」。有網友則酸說，「慘了，這次不能推給消防局了」。

何元楷21日在《何元楷啃踢青年》臉書粉專貼文表示， 華視新聞跑馬接連出現「巴士海峽發現石油，預估蘊藏一百萬桶」、「大屯火山爆發，岩漿滾滾而下」、「台北凌晨下起拳頭大冰雹，市區交通大亂」，第一次出的包已經很誇張了，第二次還出這樣的包，就很不ok。出這樣的包會造成民眾恐慌，華視新聞到底內部出了什麼問題？他們內部真的要控管好，不要造成民眾不必要的恐慌，也不要讓自己變成「放羊的新聞」。

何元楷也在留言區表示，雖然說是誤植，但可大可小，NCC也應該對此嚴加處理。網友紛紛表示，「慘了，這次不能推給消防局了」、「乾脆說....被駭客入侵」、「輕描淡寫地說成誤植，打死我也不相信」、「跑馬燈比主畫面更精彩」、「下次直接說陽明山下鑽石雨好了」、「這不是華視新聞，是花式笑話」、「華視新聞=類新聞」。