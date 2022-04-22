聯合國（UN）今天表示，估計有超過770萬名烏克蘭人因俄羅斯入侵而逃離家園後，在國內流離失所；另有508萬5360人在2月24日俄軍進攻後逃出烏克蘭。

法新社報導，聯合國國際移民組織（IOM）今天提供的烏克蘭國內流離失所者人數，比5日預估的710萬人明顯多了許多。

國際移民組織負責人維托里諾（Antonio Vitorino）表示：「我們持續支持被迫逃離家園的人，以及所有受戰爭影響的脆弱族群。但對分送援助物資、前往難以抵達的社區來說，人道停火至關重要。」

國際移民組織是在11至17日間進行最新調查。估計當前烏克蘭國內流離失所者有60%是女性。

另外，聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）今天表示，已有508萬5360名烏克蘭人在俄軍入侵後逃到國外，比昨天的數據增加5萬921人，其中婦孺占了9成，因為18至60歲符合徵召資格的男性無法離境。