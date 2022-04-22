瑞典晚報（Aftonbladet）報導，芬蘭國會議員代表團今天表示，芬蘭2百位國會議員中有180位支持芬蘭加入北約，並表示芬蘭無論如何都會申請加入北約。

俄羅斯入侵烏克蘭導致芬蘭民間與政壇針對長期以來的「軍事不結盟」政策出現戲劇性轉變。芬蘭20多年來支持加入北大西洋公約組織（NATO）的比率維持在2成到3成左右，但近日受到俄烏戰爭影響，民調顯示支持度暴增到6成以上。

芬蘭國會外交委員會代表團21日到瑞典國會與國防外交委員會會面，會後芬蘭國會議員圖米優亞（Erkki Tuomioja）接受瑞典晚報訪問表示，「芬蘭國會大多數議員支持加入北約，這是確定的」。

芬蘭國會外交委員會主席赫拉阿荷（Jussi Halla-Aho）表示，這是芬蘭歷史上首次出現壓倒性民意支持加入北約，但做最後決定的程序還沒走完。是否加入北約，對芬蘭和瑞典來說都是關乎意識形態與現實的問題，芬蘭沒有像瑞典那麼久的中立傳統，所以彈性相對大一點。

根據報導，估計芬蘭國會2百位議員中有180位同意加入北約。

瑞典國會議長諾倫（Andreas Norlen）表示，芬蘭國會代表團的訊息很清楚，芬蘭將會加入北約。他認為，瑞典跟芬蘭最好在春季時做出同樣決定。

圖米優亞表示，芬蘭希望不管最後決定為何，都能看見瑞典也能同時做出相同決定，若兩國的決定不能同步，會是很大的不幸。

赫拉阿荷認為，芬蘭民眾會很歡迎瑞典跟芬蘭在相近的時間點做出相同的決定。

俄羅斯外交部日前警告，一旦芬蘭和瑞典加入美國為首的北約組織，將招致「後果」。俄羅斯總統蒲亭親信、國家安全委員會副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）也警告，倘若瑞典和芬蘭加入北約，俄國將必須鞏固波羅的海地區防禦，其中包括部署核武。