0730:烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）幕僚長的幕僚席夢年科（Olena Symonenko）說，俄軍已占領烏東頓內茨克（Donetsk）區42座村莊，不過她也指出，烏克蘭部隊或許第二天就能把它們奪回來。

據BBC新聞網報導，澤倫斯基說，克宮已拒絕4月24日東正教復活節停火的提議。他在錄影演說中強調，儘管停火被拒，但仍心懷和平的希望。不過，克宮尚未證實他的說法。雖然全球高級神職人員力促俄羅斯東正教堂譴責俄軍侵略烏克蘭，但他們並未對相關問題發表評論。