本土疫情炸裂，疫苗新制今上路，除了八大行業外，去遶境、進香團、團體旅遊或健身房等，都必須要打滿三劑疫苗才可去。對此，《中時新聞網》整理出沒打三劑就去不了的地方、第三劑去哪裡打等，常見的5個問題供民眾參考。

一、哪些人需要打滿三劑疫苗？

公費疫苗接種對象第一、二、三、七類對象與矯正機關、殯葬場所工作人員，以及教育部、經濟部、勞動部及衛生福利部業管的24類場所(域)人員；另會接觸不特定人士或無法保持社交距離的活動參與者及工作人員都要打滿三劑。

二、哪些地方打三劑才能進出？

會接觸到不特定人士或無法保持社交距離的場所。從4月1日起進入八大行業（舞廳、舞場、酒家、酒吧、特種咖啡茶室、視聽歌唱、夜店、三溫暖等）需打三劑疫苗；今（22日）起再納入遶境、進香團等宗教活動參與成員、團體旅遊與健身房等場合。

三、打完三劑去健身可脫口罩？

為了讓大家運動的時候更方便，打滿三劑去健身房，運動過程中可以不戴口罩。

四、打完三劑才能參加旅行團？

出發時間為新制上路後的團都要打滿三劑才能去，不合規定者可向旅行團申請退費，但若有醫師開立證明無法打第三劑，則可提供出發前一天或當天的快篩陰性證明來參團；或旅行團成員都認識彼此（家族旅遊、畢旅）就不需打滿三劑也能參加。

五、現在去哪裡可以打第三劑？

還沒有打第三劑的民眾，現在可以去各縣市隨到隨打的接種站打第三劑，或者是進入疾管署網站查詢「COVID-19疫苗接種院所地圖」，找出有提供第三劑疫苗接種的醫療院所預約施打疫苗。