行政院鐵了心要通過《台鐵公司條例》，草案已經立法院初審通過。台鐵工會不滿交通部未充分溝通，持續發動員工五一勞動節「不加班」，根據最新統計，勞動節當天，全台「只有1名司機員」開車，運能恐全面停擺！

立法院交通委員會21日審查《台鐵公司條例》草案，在執政黨立委人數優勢下，表決通過委員會審查，全案包裹送院會處理，處理前須經朝野協商。

交通部長王國材認為，台鐵現行組織僵化，無法落實安全措施，得透過公司化組織改造，才是對社會大眾負責任的作為。他指出，台鐵有3個工會、15個分會，想達成共識根本不可能。

台鐵企業工會不滿交通部、行政院硬幹，持續發動五一勞動節不加班，據統計，目前已有1.2萬名員工響應。根據《蘋果新聞網》報導，五一當天表定上班的1158名司機員，「只有1人願意上班」，台鐵沒人開車等於全面停駛。

面對這鐵路史上罕見的抗爭行動，交通部也想出反制辦法，王國材表示，西部有高鐵、客運，運能沒問題；東部考慮以「類火車」模式，由客運或遊覽車串連台鐵各車站，接送旅客。

台鐵並宣布，凡購買4月30日至5月2日車票的旅客，退票免收手續費。