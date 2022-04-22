金鐘視帝李立群移居上海，由於疫情爆發封城，幾乎關在家足不出戶，平時則用抖音、微博分享隔離情況，日前提到食物供給方面，無奈表示：「給你什麼，就只能吃什麼」，甚至爆料上海某小區缺乏物資「孩子已經在餓肚子」，由於受到關注便將影片刪除，近日再度上傳影片呼籲民眾「多磕頭少說話，支持政府，才能早點解封」。

李立群表示上海封城至今，有些地方已經逐漸解封，雖然有些則是維持現狀，但他倒是樂觀表示藉著這段時間修身養性也是不錯，對於有人指出因為明星光環，獲得物資比一般民眾豐盛，他則是笑笑否認此事，接著表示：「我們沒什麼好挑惕的，人家給你的，你只有感謝」，對於友朋友抱怨糧食分發不公平，他則表示除非是大官，否則沒有能力搞「不公平」一事，強調：「分了東西你就吃吧」。

李立群呼籲民眾「多磕頭少說話，支持政府，才能早點解封」。（李立群抖音）

李立群也不忘呼籲上海民眾「多磕頭、少說話！這時就支持政府我們早點解封，這是最好的」，更希望封了這麼久解封後，大家「不要發瘋」，能夠穩著點慢慢恢復昔日正常生活，恢復大上海區應該有的生產力，最後不忘喊話：「上海加油」。

李立群日前提到有些人拿他的影片剪接後斷章取義，說他封城期間由於只喝自來水，直呼：「有鄰居送來飲料，喝得我痛哭流涕」，他澄清沒說過這些話，接著強調：「看抖音呢，就當個樂趣看看，謠言止於智者，大家也別太聽信了」。

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