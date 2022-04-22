今天氣回暖，全台各地暖如夏，中南部高溫上看34度，不過有午後雷陣雨，接下來的10天都是相似的天氣型態。今晚起水氣增多，各地有雨，低溫將降至20度。另下周菲律賓東方海面可能發展熱帶系統或颱風，需多留意。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今起整整一周台灣在暖氣團內，各地暖如夏，北台高溫在31至33度，南部甚至可達32至34度。今天除了東部偶有短暫雨，其他地方都是晴天，中午過後水氣才會逐漸增加。平地氣溫：北部18至32度，中部19至33度，南部19至34度，東部17至31度。

明天將是水氣最多的一天，周末大氣不穩定，要注意熱對流造成午後雷陣雨。下周一(25日)至周四，低層水氣減少，大氣趨於穩定，各地晴午後多雲，但鄰近山區仍有短暫陣雨發生的機率。

而部分預報模式顯示，未來一周在南海至菲律賓東方海面一帶，可能出現1至2個熱帶擾動，有機會進一步發展為熱帶性低氣壓或颱風，不過還需要持續觀察。