台中市一名年約30歲的醫院千金，19日搭乘Uber，卻因為在車上光腳丫遭李姓司機制止後，竟將自己腳掌身向前座貼在司機臉邊逼問「香不香?」還自稱文組學霸，家裡開醫院、黑白兩道都熟，根據了解，該位自稱醫院千金的女子，是在一處髮廊做完頭髮後，叫車要回自己住的豪宅，看似經濟狀況不錯，但誇張離譜行為已引起公憤。

女搭小黃脫鞋「踩椅墊」遭問腳乾淨嗎 暴怒伸腳貼司機臉。(翻攝自爆料公社)

根據了解，李姓司機平時有工作，平日兼差當Uber司機，當天開著自用的豐田汽車載客，楊女在台中市漢口路3段和華美街口附近一家美髮店洗完頭髮，在附近一家房仲公司前上車，表明要在國安街一處豪宅住處下車；不料途中經過台灣大道時，雙方卻與發生言語衝突。

根據臉書粉專「Tesla model3 多元計程車」20日下午貼出的三段影片，楊女先以用台語問李男「你在跟我嗆聲？」「你對女生也太沒禮貌了吧！」「客人怎麼坐是客人的事啦」。甚至出言不遜，飆出國罵三字經，又批李男自己車內才髒、充滿懸浮微粒；指控李男害她情緒受到創傷，批評李男很可怕、長相猥褻，並不斷重複逼問李男，「你的龜頭乾淨嗎？是不是渣男？有沒有打第三劑疫苗？有沒有逃漏稅？」是後來拒付車資，讓李男受不了，直接將車開到西屯區的何安派出所。

李男氣炸揚言提告，卻因趕著要去工作無法完成報案程序；影片曝光後，楊女脫序言行讓許多網友看傻眼，引發熱議，警方強調已留下雙方資料，並與李男約定好時間，另行受理報案。

台中市警局第六分局指出，李姓司機19日下午5點多，開車到何安派出所讓楊女下車，雙方爭執不休，李姓司機表示要對楊女提告妨害名譽，但因趕時間先離開，未當場完成報案程序。警方已留下雙方資料，會再通知他約時間來，以便受理完成報案筆錄。