俄烏戰爭將滿2個月，歐洲局勢引發關注。輔仁大學法文系主任沈中衡表示，法國現任總統馬克宏與競爭者雷朋（Marine Le Pen）兩人，其實都沒把俄羅斯當成敵人，他們都想拉穩俄羅斯這個重要夥伴，並與美國保持距離；馬克宏主張緊抓法德同盟、強調歐盟功能，雷朋則主張退出歐盟，這都將為歐洲未來增添變局。
沈中衡18日接受香港媒體《中評社》訪問表示，在對中國、俄羅斯、美國的態度上，其實馬克宏與雷朋的立場相似，中國對法國而言非立即性的國家利益，所以兩人都沒把中國當成敵人或夥伴。
沈中衡強調，俄羅斯對法國而言就是重要夥伴，這個夥伴雖然現在發動俄烏戰爭，但法國還是得想辦法把這夥伴「拉回來」。其中雷朋的立場就非常親俄，雖曾譴責俄國卻反對制裁俄國，也認為法國不應提供軍備給烏克蘭，還曾公開表示希望俄烏戰爭趕快結束，並努力促成俄羅斯與北約和好。
至於馬克宏的立場，沈中衡分析，他很想在俄羅斯與烏克蘭間，以協商談判取得和平，但忍為制裁俄羅斯已把全球經濟都拖下水，因為制裁導致的能源大漲，導致通貨膨脹，這將與法國大選購買力、經濟議題扯在一起，對其不利。
文章來源：《中評社》原文
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