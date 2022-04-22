居家隔離中的台北市副市長黃珊珊，呼籲中央盡快「以篩代隔」，否則以台北市平均每1人確診就要匡列10.6人居隔的狀況來看，很快「全台灣將有百萬人被迫待在家裡」，經濟活動恐癱瘓。

國內本土確診21日衝上2969例，預估今將破3000例。黃珊珊認為，若現實面已無法控制病毒傳播，政府也決定與病毒共存，「確診者已在家隔離，密切接觸者的匡列居隔規定應盡快修正」。

黃珊珊指出，北市每1人確診，平均匡列隔離10.6人，累計已1萬多人，每人隔離10天；要是以全台一天3000人計算，單日3萬人居隔，10天就是30萬。

上述還不包括因學校停課在家的學生，以及需要請假陪伴的家人，黃珊珊強調，縣市政府花費大量人力、物力提供關懷和後勤作業，基層同仁負擔過大，永遠來不及關懷到每一個人。

她建議，密切接觸者「以篩代隔」，要求自主健康管理、密集篩檢，主動回報健康狀態即可，有狀況再處理。打過3劑疫苗的人應有不同管理方式，可比照醫護人員，篩檢陰性就上工。