小編今天（22日）精選5件不可不知的國內外財經大事。對於兩岸的地緣政治風險，台積電創辦人張忠謀直白剖析，對於美國、中國、台灣間的複雜情況，希望大家都能「保持友誼」，在台海沒有戰爭的狀況下，增加美國半導體製造是「浪費且昂貴的徒勞做法」；倘若台海發生戰爭，「美國要擔心的就不會只有晶片而已」。

【1】美拚半導體製造 浪費又徒勞

張忠謀指出，半導體製造所具有的競爭優勢，幾乎完全與人才有關。美國在1970～1980年代選擇了新的道路，讓製造業人才再受訓後去從事高薪的工作，這對美國而言不是壞事，但對美國的晶片製造業來說就帶來了挑戰，無法增加投入製造業的人才。至於台灣因為人口眾多，這也是台積電的晶圓製造得以成功且不可或缺的條件。

【2】台幣急貶 美元套利風再起

新台幣匯率急貶，美元套利之風再起。金融圈人士指出，由於美國聯準會「鷹派」當道，不但使市場普遍預期聯準會今年恐將升息10碼，更引發對新台幣匯率貶破30元關卡的預期，而對匯率向來靈敏的進出口廠商，尤其是高科技大廠，美元套利之風再起，近來許多的企業「周轉金」放款需求增加，借出新台幣後換成美元，等待美元繼續升值套利。

【3】市場全押 美上半年再升4碼

聯準會（Fed）內部對於升息路徑更趨鷹派，包括芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯(Charles Evans)與舊金山聯準銀行總裁戴莉（Mary Daly）都主張基準利率今年底前應升至2.5％。而據利率期貨盤顯示，市場預估上半年再升4碼，即5、6月會期Fed各升2碼的機率已達百分之百。

【4】隔離、確診就理賠防疫險 絕跡

確診新冠肺炎或被通知隔離，保險公司就理賠一筆保險金的防疫險，確定絕跡。金管會21日發布聲明，產險公司保單為一年期「不保證續保」，且有權考量風險，變更費率、承保範圍或不承保。保戶若接到續保通知書、立即完成繳款者，保單繼續有效，但若還沒有繳保費的保戶，就只能說「遺憾」，保單已停售，再也無法投保。

【5】穆斯克：上海廠復工 Q2產量可與Q1持平

大陸首家外商獨資整車廠特斯拉（Tesla）上海廠，19日復工的消息備受市場關注。特斯拉CEO穆斯克（Elon Musk）20日指出，上海超級工廠的停工讓特斯拉損失數周產能，但目前情況已恢復，接下來仍將有創紀錄的周產量出現，並預估第二季產量可與第一季持平，今年特斯拉可生產150萬輛汽車。