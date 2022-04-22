1名嫩妹小琳（化名）與羅姓男子等友人一同到汽車旅館慶生，小琳因不想喝醉回家，便預先多訂1間房間，讓羅男與其他友人放酒及其他物品，凌晨時，小琳因為不勝酒力，回房間洗澡後就倒在床上昏睡，羅男見有機可乘，當場起了色心，趁她沒有反抗能力時進行性侵，法官審理後依乘機性交罪，處有期徒刑1年6月。緩刑3年，緩刑期間付保護管束。

根據判決，羅男於109年12月在汽車旅館為友人慶生，小琳事前即為避免酒醉返家，先向該家汽車旅館預定1間房間過夜，並將該房間提供予羅男及其他友人放置酒及物品，為了方便，小琳於是先將房卡交付予羅男。大家便在並在該汽車旅館KTV包廂一同飲酒、聊天。小琳於凌晨時，因地下室包廂沒有提供歌唱，而與羅男及其他友人等一起回到自己房間。

小琳留在房間內洗澡，羅男等人則繼續下樓至地下室包廂繼續飲酒，小琳洗澡後因不勝酒力而躺在床上昏睡，羅男當時正好持房卡進入，欲拿取自己外套，見小琳熟睡，竟心生淫念，利用小琳無意識時，直接就硬上。

小琳發現失身後，報警提告，台中地院法官審理時，認為羅男在夜間利用小琳酒醉熟睡不醒而無力抗拒的機會，對其為性交行為，足見其對兩性觀念之偏差，非常不尊重女性，但考量羅男犯後均坦承犯行，且已婚育有2子，依乘機性交罪，處有期徒刑１年6月。緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並應於緩刑期內參加法治教育課程3場。