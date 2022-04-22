余皓然與王中平結婚25年，育有一對寶貝子女，是演藝圈著名銀色夫妻檔，女兒韓菲亮眼外型更被譽為「最美星二代」，不過余皓然昨（21日）突然出賣老公昔日舊照，曬出他剛出道不久時的青澀模樣，不見歲月在臉上留下任何痕跡，讓所有人直呼不可思議，至於是否有割雙眼皮?也掀起網友討論。

余皓然和王中平常在社群與粉絲分享生活日常，昨天突然PO出王中平2003年發行的專輯封面照，接著表示：「老王20年前的照片，請大家不要再和我說，老王單眼皮很好呀！為何要割雙」，更標記「打從娘胎就是雙眼皮的老王」，照片中只見王中平刻意不看鏡頭，塑造出一副憂鬱小生的模樣，而面貌與現在相較起來，幾乎沒有任何差異，凍齡模樣讓人好奇究竟是如何保養的。

對此，網友紛紛留言：「原廠就割好的雙眼皮，不用在另外加工，帥哥一枚」、「20年前也太帥了吧，深情男孩，當時應該很多追求者」、「以前是帥哥、現在是中年帥哥」、「老王年輕的照片有天生雙眼皮，很酷也很帥哦」、「老王超可愛的，講話還會結巴」、「從小看中平哥就雙眼皮了」。

王中平和余皓然的18歲女兒韓菲，是有著校花級顏值的學霸，錄取加拿大名校多倫多大學的她，去年8月隻身前往展開留學生活，之前公開學生證時，只見她放下長直髮梳成旁分，臉蛋抹上淡妝，清新脫俗的模樣就是個小美女，讓許多網友讚嘆「連證件照都美得不像話」。