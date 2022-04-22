金管會公布純網保相關法規修正草案，明定金融業股東持股須達實收資本額40％，除了總公司及客戶服務中心外不能設立其他實體營業據點，也不能有業務員或透過保經代銷售保單。預計將於今年8～11月間開放業者申請，逾期將不再受理。

金管會表示，純網保分為純網壽及純網產2種，純網壽最低實收基本額20億元、以銷售保障型保單為限，純網產最低實收資本額10億元、以銷售創新型保單為限，發起人應同時有金融業及金融科技專業者。

金管會規定，純網保發起人應有金控、銀行、券商、保險或保經代等金融機構，認股合計應達實收資本額至少40％，且至少應有1家保險公司或設有保險子公司的金控認股占實收資本額的25％。

同時，金管會規定純網保發起人應有從事大數據資料分析、介面設計、軟體研發、物聯網、無線通訊業務等具金融科技專業者，並提出成功業務經營模式，且至少要有1位董事在金融科技領域工作逾5年、並擔任總公司副理以上職位者。

而純網保除了總公司及客戶服務中心外，不能設立其他實體營業據點，不能有業務員或透過保經代銷售保單，且客服中心不可銷售或招攬保單。保險局副局長林志憲表示，並未限制純網保限制客服中心設置上限數，但設置前應先報經金管會同意。

林志憲指出，純網保規範相關法規修正草案將預告60天，預計8月開始接受業者申請至11月，截止後將不再受理。林志憲表示，目前並未限制核准家數，需視申請狀況決定，由於銷售保單需先經金管會審查，林志憲表示審查時一定會注意時效性。