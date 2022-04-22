上海為堅持「動態清零」總方針，15日啟動清零攻堅，為進一步鞏固擴大清零攻堅工作成效，上海市委市政府作出新部署。全市從22日起，根據「統一指揮、分類施策、集中攻堅」的總體思路，集中利用一段時間，採取「全域靜態管理、全員檢測篩查、全面流調排查、全民清潔消殺、全程查漏補缺」措施，做到「應檢盡檢、應隔盡隔、應收盡收、應治盡治」開展社會面清零攻堅九大行動，力爭早日實現社會面清零。

陸媒報導，9大行動的部署，將展開社區管控行動，最大限度減少人員流動聚集。封控區嚴格實施「足不出戶、服務上門」要求；管控區嚴格實施「人不出社區（單位），錯峰取物」要求；防範區嚴格實行「個人防護，嚴禁聚集」，人員不得流動到封控區和管控區。對流動人員加大街面巡查力道。對居家隔離物件採取上門磁等方式限制人員外出，健康碼賦紅碼。

另外也要展開檢測篩查行動。採取分區分級檢測推進模式，對封控區每天開展一輪核酸篩查；對管控區採用「3天抗原＋2天核酸」組合篩查；對防範區採「4天抗原＋1天核酸」組合篩；對快遞、外賣小哥等城市服務保障人員，每天檢測1次核酸、2次抗原。

開展檢測篩查行動。採取分區分級檢測推進模式，對封控區每天開展一輪核酸篩查，抗原檢測陽性待覆核者、混管陽性待覆核者及其同住／同宅人員，採用單管單採，上門採樣。

開展流調排查行動。重點對新增感染者開展流調，合理判定密接和次密接。重點排查共同居住、共用電梯、同樓層及上下樓層等人員。

開展轉運隔離行動。將感染者和密接等風險人群全部及時轉運隔離，控制傳染源，切斷傳播鏈條，堅決做到日清日結。

開展騰換擴容行動。充分挖掘潛力，通過新建改造擴院增床，並統籌調度資源，加快醫療床位和隔離房間周轉。將方艙醫院改造成區域定點醫院，收治新冠病毒陽性合併基礎疾病需要內科治療的患者。

開展中醫藥干預行動。充分發揮中醫藥特色優勢，降低發病率，提高救治率。

開展清潔消毒行動。按照疫情傳播風險程度，分區分批分級集中開展清潔消毒，確保應消盡消，徹底消除可能存在的病毒污染環境。

開展「拔點」行動。對感染人數多、持續時間長、傳播風險高的區域，集中力量拔點。

開展防外溢行動。堅持內防擴散、外防輸出，進一步加強離滬人員管理，盡可能減少疫情外溢風險。