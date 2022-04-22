馬來西亞「鋼琴女神」李元玲有著天使臉孔魔鬼身材，而她絕美身材是靠後天自我要求換來的成果，日前她突想挑戰吃一周大排檔，但結果讓李元玲感概「真的不能每天吃」。

李元玲在IG有226萬人追蹤一舉一動都受矚目，雖晉身女神級地位，但戀情上卻是遇人不淑，更自爆與渣男交往期期竟偷吃閨密，讓她氣到在IG上公布2人身分，而李元玲似乎重新振作，昨（21）日在IG限時動態發文表示，「上個禮拜自己做了一個實驗，換一下飲食習慣看身材會變成怎樣，就是每天吃大排檔，但卡路里控制在1000以下，有時吃雞飯、有時吃Asam Laksa（亞參叻沙）、有時吃雜飯，比如一頓雞飯就可耐飽一整天，然後晚上就炒青菜隨便吃。」

一周放縱後結果出爐，李元玲發現馬甲線不見了，下腹開始漲起，上完廁所都沒有扁回去，體重仍是一樣，但全身略腫，沒有之前那麼lean（精實）。這讓李元玲立即覺醒「原來大排檔的食物真不能每天吃，身材一定走樣」，一個禮拜實驗完畢後，她決定恢復原本的健康飲食了。

其實李元玲的逆天身材都是靠後天努力的成果，初期每天做有氧運動降低體脂肪，之後在吃早餐前先跑步30分鐘、並上健身房雕塑體型，嚴格的自我要求，才能達到自己理想的體態。