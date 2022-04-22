大陸兩家高知名度企業滴滴與中國大潤發，現在股價在都不約而同跌到殘值。財信傳媒董事長謝金河表示，潤泰集團總裁尹衍樑當年把中國大潤發股權賣給阿里巴巴，接著馬雲卸下阿里職務，這家中國大型量販店的霸主，已經沒有當年的霸氣；而滴滴打算從美國下市，股價最慘跌至1.76美元，持有20%的孫正義願景基金成了最大輸家。沒有了馬雲，孫正義百般不順，過去20年的呼風喚雨也告一段落。

2017年，潤泰集團總裁尹衍樑以每股6.5港元把中國大潤發36%股權賣給阿里巴巴，也讓出高鑫控股的經營權，不久高鑫零售的股價大漲到13.4港元，比尹衍樑賣出的價格多一倍，市值高達1278億港元，可以成為台灣前10大市值企業。

謝金河在臉書發文指出，自從馬雲卸下阿里集團職務，儘管高鑫零售的主席仍然是黃明端，但高鑫零售的股價不斷下跌，最慘只剩2.33港元，市值只剩下224億港元，這家中國大型量販店的霸主，已經沒有當年的霸氣。

在中美監管夾擊下，赴美上市不到一年的大陸叫車平台滴滴，將於5月23日召開臨時股東大會，在表決可行情況下盡快從紐交所下市。大陸證監會16日火速回應，這是企業自主決策，與其他美股中概股無關，不影響目前正在進行的中美審計合作磋商。

謝金河表示，在美國上市的滴滴，違反中央規定，一上市就被迫交出APP數據，滴滴以每股14美元上市，首日掛牌就漲到18.01美元，市值高達868.66億美元，成為巨型中資企業。但中央出手干預，滴滴處境兩難，最後決定以每股14美元向投資人買回，並回港上市，可是又一波三折，最後回港上市也不了了之，現在股價最慘跌至1.76美元，持有20%的孫正義的願景基金成了最大輸家。沒有了馬雲，孫正義百般不順，過去20年的呼風喚雨也告一段落。

謝金河認為，滴滴與中國大潤發，這兩家高知名度的企業，現在都不約而同股價跌到殘值，像是南科一夢般，在資本市場蕭灑走一回。