Dallas Mavericks star Luka Doncic is out for Game 3 vs. Utah tonight, sources tell ESPN. https://t.co/PhQ3KWWHPj — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 21, 2022

根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基22日爆料，最後一場例行賽拉傷左小腿，且缺席季後賽首輪前兩戰的獨行俠明星後衛東契奇，儘管已經開始進行大量訓練，今天作客鹽湖城與爵士的G3仍然不會上場，而是等到24日的G4才來考慮宣布傷癒復出。

其實本季場均28.4分、9.1籃板及8.7助攻的東契奇，相當渴望能在今天G3宣告傷癒復出，不過獨行俠前兩戰跟爵士打成1勝1敗平手，特別是在G2靠著布朗生爆發轟下41分，意外以110比104擊退爵士，更讓獨行俠高層並不急著讓東契奇回歸。

畢竟就算獨行俠輸掉今天的G3，接下來只要東契奇真正傷癒上陣，仍有很大機會逆轉局面晉級，只是獨行俠剩餘主力今天必須爭氣一點，最好能在客場搶下這個系列戰的第2勝，也讓東契奇可以帶著球隊領先優勢順利宣告復出，如今看來他G4上場機率很高。

獨行俠今天公布的先發名單包含布朗生，以及丁維迪、布洛克、芬利史密斯、鮑威爾，爵士則是繼續排出康利、米契爾、波達諾維奇、歐奈爾與戈貝爾的先發陣容。