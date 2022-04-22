近日有網友在Dcard發文疑似有網紅開團購賣球鞋，但經過比對發現疑似是假鞋，此事一出引發無數人討論，許多網友表示之前也有跟團買鞋，有人批收到的貨品與正牌的材質和做工有落差，且經過查詢發現許多網紅都有參與團購，販賣此鞋款的網紅多達百位，數量驚人，在網路掀起巨大風波，其中一位也有開團的網美安娜親自到現場卻發現該公司一直在搬貨卻沒有出來招待他們這些合作方，讓她感到很無助。

近日網友在Dcard上發文詢問，網友說朋友跟團買了一雙運動潮牌鞋，但覺得做工跟專櫃比起來明顯有落差，想詢問一下廣大網友的意見，並且說明是在一頁式網站下單，後來有查詢供應商資料發現前幾年有報導過賣假貨被抓，如今換了一家公司名稱繼續經營，網友坦言有點怕，打算先送保智大隊驗鞋。

有百位網紅宣傳的團購商品，粉絲們相信網紅的名氣因此花錢購買，多數網紅積極處理，甚至自掏腰包讓粉絲可以先退貨，也有網紅未發聲明，將帳號轉為私人。而出貨的商家發表聲明貨品沒有問題，讓消費者安心，可以全額退費，並貼出商品的進貨單，表示已經委任律師起訴，強調商品都是「真品平行輸入」，會用司法證明清白。不料事隔幾日，該商家將帳號的留言功能關閉，原先自證清白的貼文也刪除了，讓許多消費者不解。

開團網美安娜到該公司發現從下午開始就把大量的貨物運出公司，行為很可疑。（圖／anna980327 Instagram）

安娜上傳自己在公司門口的影像，按了無數次電鈴，沒有人回應，而電鈴正上方就有監視器。（圖／anna980327 Instagram）

其中一位開團網美安娜直言「直接去了童夢的公司，按了很多次門鈴根本沒人理，而且開始把大量的貨物運出公司，行為很耐人尋味……」，安娜曬出自己和公司窗口的對話，索取客人名單時，對方已讀不回，讓她感到很無奈。