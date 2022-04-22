周四美股四大指數皆收黑，台股今（22日）以17088.76點開出，下跌逾39點，隨後跌幅擴大至近200點，台積電下跌8元觸及557元，航運三雄長榮、萬海及陽明也出現1%左右的跌幅。

台股昨（21日）收跌20.93點，收在17127.95點，成交值為2436.71億。三大法人外資及陸資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超59.55億。自營商賣超5.96億，投信買超31.25億，外資及陸資買超34.26億。

受到聯準會主席鮑爾鷹派發言，暗示下個月可能升息2碼的衝擊，投資人為更為激進經濟緊縮政策做好準備，周四美股四大指數皆墨。

道瓊下跌368.03點（或1.05%）至34792.76點，那斯達克指數挫低278.41點（或2.07%）至13174.65點，標普500指數下跌65.79點（或1.48%）至4393.66點，費城半導體指數跌83.46點（或2.66%）至3058.74點。