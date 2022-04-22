在路上遇到真愛怎麼辦？一名男網友在超商門口看到一個背影超仙的正妹，希望可以認識對方，但又不知怎麼搭訕，參考網友們的意見後，他拿著兩杯咖啡主動出擊，也順利與妹子展開話題，最後兩人也相談甚歡，讓8千多位網友看了狂讚，人帥真好。

一名男網友日前在臉書社團《爆廢公社》上發文說，走出超商看到前面有一個背影超仙的長髮美女，他很想主動上前搭訕，但又怕會唐突到對方。因此想求助網友們「有沒有什麼尷尬又不失禮貌的搭訕方法？」他的幸福就靠各位的助攻了。

貼文吸引8千多位網友狂讚，不少人留言出謀劃策，「可以假裝要問路」、「放心衝了吧！只要你不尷尬，尷尬的一定是別人」、「妳好像我下一個女朋友」、「直接大方的走過去說話，真誠很重要」。另有網友教大招說，可先打開Line的好友添加畫面，然後走過去說「小姐您好，我這有一個填空題，不知道您會不會？」

一名網友則建議，場景剛好在超商，就大方走過去說「今天咖啡買一送一，多的一杯送你！」再藉機搭話。而原PO隔天再度發文更新進度說，他最後是告訴對方說，店員聽錯多做了一杯熱的，而對方接受咖啡以後，兩人小聊了一下，最後他送對方上公車前，告訴對方可以加在杯子上的賴ID，接著就是等對方加他賴了。

而原PO最後也感謝大家的熱情回應，也感謝超商咖啡給的勇氣，並附上自己和咖啡的照片，讓不少人笑說，果然人帥沒煩惱。「人帥真好，人醜性騷擾」、「等一個人的咖啡拍續集」、「我懷疑你在幫city cafe做廣告，整個城市都是你的聊天室。」