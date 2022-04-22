今天世界體壇傳出重大消息，據英國媒體《Sky News》報導，英超切爾西足球隊又多了幾名競標者，其中包含F1車王漢米爾頓(Lewis Hamilton)、女網名將小威廉絲(Serena Williams)，此外還出現令人意外的名字，那就是台灣富邦集團，英媒還特別點名是「擁有台北富邦勇士隊、富邦悍將棒球隊台灣蔡家」。

Taiwan's Tsai family, owners of Fubon Financial and of course the @FubonGuardians, join Sir Lewis Hamilton and Serena Williams as part of the Broughton bid for @ChelseaFC, according to @MarkKleinmanSkyhttps://t.co/6JMwn0nL8S — Samson Ellis (@samsonellis) April 22, 2022

俄羅斯大舉入侵烏克蘭後，切爾西俄籍老闆阿布拉莫維奇(Roman Abramovich)遭英政府制裁，使得他於今年3月初宣布出售球隊，並會將銷售收益全捐給烏克蘭戰爭犧牲者，自那時起誰會選擇收購球隊令人好奇。先前率先加入競標的有MLB道奇隊為首財團，主要掌權者是董事長陶德波利(Todd Boehly)，還有貝恩資本董事長帕柳卡(Stephen Pagliuca)財團。

76人隊中鋒恩比德(美聯社資料照)

而如今英國航空公司副董事長、前利物浦主席布勞頓(Martin Broughton)宣布將出資收購球隊。他們為此組成的財團中，成員包括世界田徑總會主席柯伊(Sebastian Coe)及世界各國富有投資人，擁有NBA費城76人隊在內多家球隊的哈瑞斯(Josh Harris)、大衛布里澤(David Blitzer)也支持布勞頓競標切爾西。

另據消息人士透露，F1車王漢米爾頓、網球女單名將小威廉絲日前與布勞頓團隊進行數周談判，承諾將各出資1000萬英鎊(約台幣3.9億元)參與投標，二人參與收購是一項嚴肅的投資決定，因為他們在打造全球體育品牌方面擁有豐富經驗，不過令人意外的是漢米爾頓據說是兵工廠球迷，他會參與收購並不在預料中。

The bidding for Chelsea FC has reached the final four:



➖ Celtics co-owner Stephen Pagliuca

➖ Lakers/Dodgers co-owner Todd Boehly

➖ Cubs owner Thomas Ricketts

➖ NJ Devils/76ers co-owners Josh Harris and David Blitzer with former Liverpool chairman Sir Martin Broughton — Front Office Sports (@FOS) March 28, 2022

而除了漢米爾頓、小威廉絲，布勞頓集團金主還包括加拿大羅傑斯通訊公司的羅傑斯家族。此外據英媒報導，收購者還出現台灣知名金融集團富邦，富邦近年來積極參與體壇事務，目前擁有台灣P. LEAGUE+職籃富邦勇士隊，及中華職棒富邦悍將棒球隊，現任集團主要領導人為蔡明忠、蔡明興兄弟，他們早期就是知名金融家族之一。