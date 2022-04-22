本土疫情狂炸暫停內用？ 陳時中曝一時機「正式與病毒共存」

本土確診案例持續增加，指揮中心也估月底將會達到單日破萬例，但對於是否會禁止餐廳內用，指揮官陳時中昨表示，目前仍不考慮禁止餐廳內用，而若「染疫率達到15%～20%的話，也就不用禁內用，基本上就正式走入與病毒共存的時機」。不少網友一聽火大，批「現在小朋友疫苗覆蓋率0怎麼共存」？

昨有媒體詢問「是否會以全台染疫率15%～20%來當標準，來決定餐廳何時禁止內用？」陳時中回應，如果達到15%～20%的話就不用禁內用，基本上就正式走入與病毒共存的時機，屆時，高比例的染疫率加上打疫苗，整個社會防禦力就應該足夠。目前並未禁內用，但建議避免併桌。

陳時中強調，我們要提醒大家，這次以輕症為主，不用太過於恐慌，大家盡量避免併桌共餐，減少和不特定人士一起吃飯，但不用太過於恐慌。

對此有不少網友在《LINE TODAY》、《Yahoo新聞》相關新聞底下討論，分別有近百則、近300則留言，有人說「一會教你共存，一會教你小心口罩拔下會被染疫」、「明明已經晚其他國家很多時間要決定共存，也沒有相對應的政策」，也有不少網友酸「沒招了當然就說共存，否則怎麼去選市長？」、「早就跟大家說：要自主應變了啊」、「選票比人命重要？」