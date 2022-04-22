陸軍特戰指揮部28歲吳姓特戰中士，昨（21日）凌晨與鄭姓債主相約談判債務，過程中直接對正男頭部連開兩槍後，在往福和橋下堤外停車場丟包，吳嫌昨天傍晚落網，但頭部中槍的鄭男昨天中午才被警消尋獲，奇蹟似的還有生命跡象，經向吳嫌釐清犯案時刻，竟然相隔12小時，讓警消大呼不可思議，目前鄭男仍在搶救當中。

警方昨天接獲轉報後，出動大批員警根據手機定位搜尋，在福和橋下發現鄭男開的轎車，鄭男被發現時躺在車子後座地板上昏迷不醒，當下仍有呼吸心跳，立刻送醫搶救。

陸軍特戰指揮部一名士官疑似因債務糾紛，槍擊一名男子後將其丟包在福和橋堤外停車場。（民眾提供）

根據了解，當時鄭男頭部血跡已呈現凝固狀態，眼睛周邊多處瘀青，救護員還以為是遭到毆打頭部受創，直到醫院急診室進行急救時，才發現頭部有2處彈孔，且1顆子彈還卡在腦內，院方才急通報警方。

吳男遭逮向警方供稱，向錢莊借了20萬元，還了300多萬仍被討債，被逼急了才想跟對方同歸於盡，犯案後原想輕生，但卻醉倒昏睡。不過員警對此說法存疑，確切犯案動機、過程仍有待釐清。

據了解，鄭姓男子為錢莊業者，雙方在20日晚間約在台北市和平東路談判未果，吳男持槍朝鄭男頭部射擊，再開車將鄭男他載至新北市永和福和橋下堤外停車場丟包，隨後往新店烏來山區逃逸。鄭男妻子人在嘉義，因聯繫不上丈夫向嘉義警方報案後，透過手機定位，發現鄭男位置在新北市永和，警方前往查看後，發現他倒臥血泊中，頭部有兩處傷口，先將他送網醫院搶救，因子彈卡在顱內，情況相當危急。

警方隨即調閱監視器，以車追人，在新店烏來逮到吳男。據了解，吳男供稱向錢莊借了20萬元，但陸續還了300萬元仍被追債，被逼急了才想與對方同歸於盡，先是借酒壯膽下手行凶，原打算輕生卻因酒醉睡著。不過警方對此說法存疑，相關案情仍有待釐清。

陸軍航空特戰指揮部也發聲明表示，所屬特戰指揮部吳姓士官本日休假期間，遭警方以涉及民人槍擊案帶回訊問，全案由警方調查偵辦中。航特部將秉「毋枉毋縱」原則，全力配合警方偵辦，若確有不法，定將嚴懲不貸。

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