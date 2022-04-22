金寶(2312)今年董監改選，經營權爭奪戰又再擴散，總經理陳威昌遭指控違反證券交易法「特別背信罪」，金寶已經正式委請律師提告誣告及妨害名譽。

金寶董事長許勝雄自肥獨子許介立認購金寶庫藏股案，金管會證期局3月已公布裁罰，針對許介立認購庫藏股的合理性、許介立同時兼任金寶公司董事、泰金寶策略長等情事，認定違法，因而對許勝雄開罰72萬元。

而21日又有小股東提告總經理陳威昌違反證券交易法「特別背信罪」。金寶表示，有關該股東提及金管會就本公司庫藏股的裁罰乙事，本公司業已依法定程序向金管會澄清在案。對於刻意以此事誣陷陳總經理及本公司者，本公司均將依法追究。

金寶強調，有關庫藏股之配發，是依據公司107年3月30日董事會通過的買回股份轉讓員工辦法而為之，該辦法是在前總經理沈軾榮任內所訂定，許介立先生為泰金寶電通員工亦經沈先生及相關主管簽核在案。至於陳威昌總經理則係109年5月才到職擔任本公司總經理，對於某股東以刑案控告陳威昌總經理，其用心令人費解，本公司將全力協助陳總經理捍衛其名譽，俾維本公司之正常營運及全體股東之權益。

小股東在21日委託何皓元律師按鈴申告「金寶庫藏股自肥案」，小股東主張「金寶庫藏股自肥案」，已經被金管裁罰過72萬元，從金管會的裁罰書出,可看出該案被主管機關確認有三個違反證交法的事實：一、許介立先生未於董事會說明與議案之利害關係及於討論與表決時迴避。二、金寶公司轉讓庫藏股給許先生,未經薪酬委員會依他個人表現、公司績效及行業特性等事項，評估給予數額的合理性。三、許介立先生同時任於金寶公司的孫公司泰金寶電通公司擔任策略長，惟金寶公司未就前開兼職情事提請董事會討論後依公司法規定對股東會說明其行為之重要內容並取得許可。

除了上述三個部分有違反證券交易法的事實外，小股東主張：金寶公司總經理陳威昌明知上述違法之處,仍然意圖為金寶電子董事長許勝雄之子-許介立不法利益而違背其經理人職務，私自命立許介立擔任泰金寶電通公司策略長，此一虛設職位未實際職泰金寶電通公司、非金寶公司或其子公司員工，而無資格領取泰金電通公司任何薪資、獎金且不符合認購金寶公司庫藏股資格之許介立，得以此不法方式領取金寶公司分配庫藏股票6257張，並詐領金額不詳之員工、分紅及年終獎金，致金寶公司及泰金寶電通公司受有至少超過逾2,900萬損失。