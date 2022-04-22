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在 2019 年由週刊 YOUNG MAGAZINE 舉辦《Miss Magazine》比賽中，在沒有任何事務所支持的背景下，「吉澤遙奈」脫穎而出拿到了第三名，這位出身於日本愛知縣名古屋市，那一年年僅 16 歲，還在就讀高中的正妹，在受到媒體大肆報導後，人氣也扶搖直上！

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吉澤遙奈身高 165 公分，小時候曾學過古典芭蕾，興趣則是打網球，因為喜歡運動，也練就出一身窈窕勻稱的性感身材，但最引人注目的，想必還是那一對飽滿的「F 杯上圍」啦！

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前陣子，吉澤遙奈突然剪去一頭招牌長髮，驚喜曝光自己的「耳下短髮」新造型，看起來相當俏麗可人，隨後也公開一系列短髮寫真照，只見她一連換了各式比基尼，大方曬出肉感酥胸，搭配小蠻腰、白嫩美腿，畫面超誘人！

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在從寫真界出道之前，從小成績優異的吉澤遙奈，其實還有另一個夢想，那就是成為一名演員，雖然最終因為姣好外貌被星探挖掘而跑去拍寫真，但憑藉漸漸累積的高人氣和外貌條件，相信之後也可以經常在電視上看到她啦！

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或許是因為正值 20 歲的關係，每當吉澤遙奈用那副清純臉蛋，對鏡頭擺出燦爛笑容時，儘管穿得再清涼，也不會讓人有情色遐想，反倒是一種健康活力美，不僅充滿療癒能量，也不禁讓人感慨，年輕真好啊！