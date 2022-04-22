張慶瑞講座教授(右)全力推動量子資訊之發展。(中原大學提供)

量子世代到來，行政院科技部成立「量子國家隊」，由中原大學在講座教授張慶瑞帶領主持「量子計算在最佳化及金融之應用」5年期計畫，與台大電機、台大資工、台大醫電及長庚電子等單位跨校、跨域合作。

中原大學成立全台第一個以量子計算為主軸的「智慧運算與大數據學士班暨碩士學位學程」，整合電資學院各系所、理學院物理系等單位資源培育人才。中原量子資訊中心執行長張元翔教授已出版台灣第一本量子計算教材，該中心也與日本富士通(Fujitsu)及NTU-IBM中心等單位合作培訓人才，並協助北北基桃等縣市高中培育教師。

中原大學在幾年前便預見量子科技世代到來，購置兩部常溫2 Qubit教學用量子電腦，在台灣除了台灣大學之外，中原是唯一擁有此頂尖設備的學校。而張慶瑞講座教授目前擔任中原量子資訊中心主任，曾任台大物理系特聘教授及台大IBM量子電腦中心主任，是台灣推動量子教育靈魂人物。

張慶瑞講座教授也完成國內第一本量子通識科普書籍，近日將發行，中原大學希望能為台灣培育更多量子科技人才、深入量子科技研究，並且開發更多量子科技的應用，實踐「以智慧慎用科技與人文的專業知識，造福人群」教育理念。